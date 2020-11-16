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Берег завалило хамсой: в лимане Азовского моря массово погибла рыба

Автор: Роман Мирончук

На одном квадратном метре обнаружили до 500 штук погибшей рыбы

В понедельник, 16 ноября, в Молочном лимане, Запорожской области, зафиксирована массовая гибель рыбы. Работники Азовского рыбоохранного патруля обнаружили на одном квадратном метре от 300 до 500 штук неживой хамсы.

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Мертвой рыбой завален весь берег. Об этом инциденте проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета. Они будут выяснять причины мора азовской хамсы. Об этом сообщает Госрыбагентство на своей странице в Facebook.

Мертвая рыба на берегу Молочного лимана (фото: facebook.com/dargua)

Напомним, жители Новой Одессы в Николаевской области столкнулись с экологической катастрофой, которая произошла с рекой Южный Буг. Дело в том, что вода в реке стала красного цвета. Кроме того, люди жаловались, что от нее идет неприятный запах.

Местные жители не знают, что в реке, и обвиняют во всем маслоэкстракционный завод, который сливает свои отходы в Южный Буг. Также непонятно, установлены ли на заводе очистительные сооружения. Но даже если они есть, то все равно не справляются со своей задачей.

Мы также писали о том, что в Крыму оккупанты по-прежнему продолжают разрушать природу. На полуострове катастрофическая ситуация, которая связана с пересыханием рек. При этом в Крыму пресной воды почти не осталось.

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