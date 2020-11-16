Берег завалило хамсой: в лимане Азовского моря массово погибла рыба

В понедельник, 16 ноября, в Молочном лимане, Запорожской области, зафиксирована массовая гибель рыбы. Работники Азовского рыбоохранного патруля обнаружили на одном квадратном метре от 300 до 500 штук неживой хамсы.

Мертвой рыбой завален весь берег. Об этом инциденте проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета. Они будут выяснять причины мора азовской хамсы. Об этом сообщает Госрыбагентство на своей странице в Facebook.

Мертвая рыба на берегу Молочного лимана (фото: facebook.com/dargua)

Напомним, жители Новой Одессы в Николаевской области столкнулись с экологической катастрофой, которая произошла с рекой Южный Буг. Дело в том, что вода в реке стала красного цвета. Кроме того, люди жаловались, что от нее идет неприятный запах.

Местные жители не знают, что в реке, и обвиняют во всем маслоэкстракционный завод, который сливает свои отходы в Южный Буг. Также непонятно, установлены ли на заводе очистительные сооружения. Но даже если они есть, то все равно не справляются со своей задачей.

Мы также писали о том, что в Крыму оккупанты по-прежнему продолжают разрушать природу. На полуострове катастрофическая ситуация, которая связана с пересыханием рек. При этом в Крыму пресной воды почти не осталось.