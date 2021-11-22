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На берег Черного моря под Одессой штормом вынесло около миллиона медуз (фото)

Автор: Анна Шиканова

На побережье Черного моря в Одесской области экологи обнаружили миллион медуз корнеротов. Это произошло после недавнего сильного шторма.

Фото медуз разместил на своей странице в Facebook эколог, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он сообщил, что недавний шторм в Черном море волнами изменил береговую зону песчаной пересыпи в Национальном парке. Это привело к тому, что в нескольких местах исчезли широкие пляжи и появились новые участки пляжной зоны.

"Недавно прошел мощный шторм на Черном море. Такие шторма бывают не так часто. Сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в Національний природний парк "Тузлівські лимани". В некоторых местах, исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках, сформировались новые участки пляжной зоны", - написал Русев.

Он добавил, что штормом на берег вынесло около миллиона медуз и много мусора.

"Естественно, море собрало и выбросило на пересыпь немало людского мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А наиболее ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря, в границах нацпарка, оно выбросило около миллиона медуз – корнеротов", - описал ситуацию сотрудник Нацпарка.

Как объяснил Русев, медузы не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и ими в редких случаях могут питаться шакалы или вороны. Но обычно медуз никто не ест.

Волновые процессы моря быстро превратят медуз в биологическую пыль, которая будет потом вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

Фото: Под Одессой на берег выбросило миллион медуз (facebook.com/rusevivan)

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшее время Арабатская Стрелка может остаться без туристов.

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Черное моремедузыэкология