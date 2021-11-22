На берег Чорного моря під Одесою штормом винесло близько мільйона медуз (фото)

Він повідомив, що недавній шторм у Чорному морі хвилями змінив берегову зону піщаного Пересипу в Національному парку. Це призвело до того, що в декількох місцях зникли широкі пляжі та з'явилися нові ділянки пляжної зони.

"Нещодавно пройшов потужний шторм на Чорному морі. Такі шторму бувають не так часто. Сильні хвилі кардинально змінили берегову зону піщаного Пересипу в Національний природний парк "Тузлівські лимани". У деяких місцях, зникли широкі пляжі, а на окремих ділянках, сформувалися нові ділянки пляжної зони", - написав Русєв.

Він додав, що штормом на берег винесло близько мільйона медуз і багато сміття.

"Природно, море зібрало і викинуло на Пересип чимало людського сміття, яке співробітникам нацпарку доведеться прибирати. А найбільш яскравим проявом шторму було те, що по всій береговій зоні моря, в межах нацпарку, воно викинуло близько мільйона медуз – корнеротів", - описав ситуацію співробітник нацпарку.

Як пояснив Русєв, медузи не залучені в харчові ланцюги природних екосистем моря і ними в рідкісних випадках можуть харчуватися шакали або ворони. Але зазвичай медуз ніхто не їсть.

Хвильові процеси моря швидко перетворять медуз в біологічний пил, яка буде потім залучена в харчовий ланцюг морських і лиманних екосистем.

Фото: Під Одесою на берег викинуло мільйон медуз (facebook.com/rusevivan)