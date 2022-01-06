В Бердянске в новогодний праздник избили школьницу на камеру: девочка издевательств не стерпела

В Бердянске в компании подростков одна из девушек избила 15-летнюю школьницу, а издевательства сняла на видео. Инцидент произошел в Новый год. Теперь по факту нападения начато расследование, возбуждено уголовное производство.

Об этом передали в пресс-службе Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области.

О произошедшем рассказала правоохранителям сама потерпевшая в присутствии законных представителей. Ученица одной из школ Бердянска 5 января обратилась с заявлением о нанесении телесных повреждений.

По словам школьницы, 1 января, находясь в компании знакомых подростков, одна из присутствующих девушек стала ее избивать.

"К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия", - рассказали в полиции.

Правоохранители предварительно квалифицировали событие по ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Кроме того, по данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

15-летнюю потерпевшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы зафиксировать следы побоев.

"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личность нарушительницы, которая наносила удары и свидетели происшествия", - говорится в публикации.