ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бердянську в новорічне свято побили школярку на камеру: дівчинка знущань не стерпіла

Новость на русском →
Бердянськ, Четвер 06 січня 2022 11:25
У Бердянську в новорічне свято побили школярку на камеру: дівчинка знущань не стерпіла Колаж РБК-Україна: у Бердянську побили 15-річну школярку
Автор: Володимир Костирін

У Бердянську в компанії підлітків одна з дівчин побила 15-річну школярку, а знущання зняла на відео. Інцидент стався на Новий рік. Тепер за фактом нападу розпочато розслідування, порушено кримінальне провадження.

Про це передали в прес-службі Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

Про подію розповіла правоохоронцям сама потерпіла в присутності законних представників. Учениця однієї зі шкіл Бердянська 5 січня звернулася із заявою про нанесення тілесних ушкоджень.

За словами школярки, 1 січня, перебуваючи в компанії знайомих підлітків, одна з присутніх дівчат стала її бити.

"До своїх пояснень потерпіла надала відеозапис, на якому зафіксовані протиправні дії", - розповіли в поліції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Крім того, за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15-річну потерпілу направили на проходження судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати сліди побоїв.

"Наразі співробітниками поліції встановлюються особа порушниці, яка завдавала ударів та свідки події", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, нещодавно подібний інцидент стався в Запоріжжі, де на спортивному майданчику біля школи дівчата-підлітки жорстоко побили учениць. Після цього суд відправив до СІЗО 16-річну "організаторку" побиття.

Також ми писали про те, що перед цим у грудні під Кропивницьким школяр побив однокласницю на очах у всього класу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ полиция избиение ребенка
LITE
Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим
Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим