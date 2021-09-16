UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Бердянске туристы засняли полчища комаров: роятся возле людей (видео)

Автор: Людмила Жукова

На популярном украинском курорте Бердянск увидели полчища комаров. Так по крайней мере утверждают туристы.

Насекомых показали на видео, опубликованном на странице Новости Бердянска в Facebook.

"Автор видео уверяет, что серые тучи - это скопления комаров, которые ветер несет над территорией Курорта в Бердянске", - сказано под видео.

Тучи комаров в Бердянске показали на видео

В комментариях украинці отреагировали иронично на опубликованное видео.

  • То дух курорта… не может покой найти глядя во что превратили курорт.
  • В теплые края полетели.
  • Сегодня с обеда на азмоле появилось много мошек.
  • Не удивительно, их столько было.
  • Их уносит ветром в ад, где им и место.

Напомним, что этим летом в Бердянске туристы жаловались на огромное количество комаров, медуз. Люди утверждали, что отдых превращался в ад.

Как мы ранее писали, в Бердянске спасли крошечного кенгуренка, маму которого убило грозой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск