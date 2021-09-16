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У Бердянську туристи зняли полчища комарів: рояться біля людей (відео)

Автор: Людмила Жукова

На популярному українському курорті Бердянськ побачили полчища комарів. Так принаймні стверджують туристи.

Комах показали на відео, опублікованому на сторінці Новини Бердянська в Facebook.

"Автор відео запевняє, що сірі хмари - це скупчення комарів, які вітер несе над територією курорту в Бердянську", - сказано під відео.

Хмари комарів у Бердянську показали на відео

У коментарях українці відреагували іронічно на опубліковане відео.

  • То дух курорту... не може спокій знайти дивлячись у що перетворили курорт.
  • У теплі краї полетіли.
  • Сьогодні з обіду на азмолі з'явилося багато мошок.
  • Не дивно, їх стільки було.
  • Їх забирає вітром в пекло, де їм і місце.

Нагадаємо, що цього літа в Бердянську туристи скаржилися на величезну кількість комарів, медуз. Люди стверджували, що відпочинок перетворювався на пекло.

Як ми раніше писали, у Бердянську врятували крихітного кенгуренка, маму якого вбило грозою.

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Бердянськ