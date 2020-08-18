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В Бердянске на море заметили аномальное явление: из воды смотрится ужасающе

Вторник 18 августа 2020 08:23
В Бердянске на море заметили аномальное явление: из воды смотрится ужасающе
В Бердянске заметили аномальное явление на море (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Бердянске отдыхающие засняли аномальное явление

В Бердянске отдыхающие сняли на видео аномальное явление. На море они увидели остров из медуз. Морских жителей в воде оказалось настолько много, что они образовали массовую колонию. Отметим, что это медузы корнероты, которые опасны.

Как сообщается в сюжете ТСН, журналисты отправились на остров медуз и заодно узнали, почему в этом году на Азовском море так много этих морских обитателей.

Одна из отдыхающих говорит, что медузы напоминают кисель, настолько их много в море. Люди говорят, что выбирают прогулки по набережной вместо купания в море.

"На квадратный метр 3-4 штуки. Я считаю много", - говорит отдыхающий мужчина.

Журналисты отмечают, что медуз действительно полчища, но острова из них им найти не удалось.

В Бердянске показали остров из медуз

Ученые считают, что популяция медуз в Азовском море увеличивается из-за того, что вода в нем становится все больше соленой. Также на это влияют климатические изменения.

Как мы ранее писали, в Азовском море возле популярного курортного города Бердянска в Запорожской области на поверхности воды образовалось такое плотное скопление медуз, что создается впечатление будто бы они образовали целый остров.

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