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У Бердянську на морі помітили аномальне явище: з води виглядає жахливо

Вівторок 18 серпня 2020 08:23
У Бердянську на морі помітили аномальне явище: з води виглядає жахливо
У Бердянську помітили аномальне явище на морі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Бердянську відпочиваючі зняли аномальне явище

У Бердянську відпочиваючі зняли на відео аномальне явище. На морі вони побачили острів з медуз. Морських мешканців у воді виявилося настільки багато, що вони утворили масову колонію. Відзначимо, що це медузи корнероти, які небезпечні.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, журналісти вирушили на острів медуз і заодно дізналися, чому в цьому році на Азовському морі так багато цих морських мешканців.

Одна з відпочиваючих каже, що медузи нагадують кисіль, настільки їх багато в море. Люди кажуть, що вибирають прогулянки по набережній замість купання в морі.

"На квадратний метр 3-4 штуки. Я вважаю багато", - каже відпочиваючий чоловік.

Журналісти відзначають, що медуз дійсно полчища, але острова з них їм знайти не вдалося.

У Бердянську показали острів з медуз

Вчені вважають, що популяція медуз в Азовському морі збільшується через те, що вода в ньому стає все більше солоною. Також на це впливають кліматичні зміни.

Як ми раніше писали, в Азовському морі біля популярного курортного міста Бердянська в Запорізькій області на поверхні води утворилася таке собі щільне скупчення медуз, що створюється враження ніби-то вони утворили цілий острів.

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