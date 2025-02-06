Бен Стіллер став жертвою російської пропаганди: це стосується України

"Абсолютна брехня. Неправда. Це брехня від російських ЗМІ. Я повністю сам оплатив свою гуманітарну поїздку в Україну. Не було жодного фінансування від USAID і, звичайно, жодних особистих виплат", - зазначив він у Х.

Раніше Ілон Маск поширив у мережі ролик нібито від імені американського видання "E!News", якого немає на офіційних ресурсах. Це був російський фейк про те, що знаменитості їздили в Україну для піару президента Володимира Зеленського за гроші USAID.

Зазначалося, що нібито за візит в Україну Анджеліна Джолі отримала 20 мільйонів доларів, Шон Пенн - 5 мільйонів доларів, Жан-Клод Ван Дам - 1,5 мільйона доларів, Орландо Блум - 8 мільйонів доларів і Бен Стіллер - 4 мільйони доларів.



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Як відреагували в Україні

Представники Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) також відреагували на це.

"Поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових і культурних діячів. Попри блокування Х у самій РФ, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів", - написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Що відомо про візит Бена Стіллера в Україну

Голлівудський актор приїжджав в Україну влітку 2022 року. Він був у Львові, Києві, а також у деокупованих навесні того ж року Ірпені та Бучі.

Стіллер хотів на власні очі побачити звірства росіян в Україні та привернути увагу світу до війни в Україні.

"Бачити все це на власні очі дуже вражає. Я тут разом з агентством ООН у справах біженців. Наша гуманітарна місія - привернути увагу до долі вимушених переселенців внаслідок цієї війни, до внутрішньо переміщених осіб. А таких мільйони та мільйони", - розповів актор в інтерв'ю.