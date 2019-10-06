Белые розы и записки "прости": в Финляндии прощаются с украинкой, погибшей при резне в колледже

В результате нападения на колледж в Финляндии погибла украинка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Студентка из Украины 23-летняя Анна, которая погибла в Финляндии, была выпускницей Харьковского национального университета

В Финляндии в городе Куопио на место гибели 23-летней украинки в результате нападения парня-студента колледжа 1 октября люди приносят белые розы и открытки с надписями "помним" и "прости". После резонансной трагедии в стране в знак скорби приспустили флаги. Об этом передает ТСН.

Виновник резни - 25-летний Йоэл Отто Аукусти Мартин - до сих пор находится в больнице с пулевыми ранениями. Полицейский, который стрелял в нападавшего при попытке задержания, также госпитализирован с ранениями.

Студент среди бела дня напал на одногрупников и учителей на бизнес-лекции, которые занимались в торговом центре. Дело в том, что аудитория в колледже Savon Ammattiopisto находится на ремонте, и было принято решение проводить некоторые занятия в ТЦ.

У Йоэла ранее не было проблем с законом - сейчас он подозревается в убийстве и покушениях на убийство. Студенты отзывались о молодом человеке как об одиночке, который ни с кем не встречался. Также сообщается, что он мог быть ранее объектом травли с самого детства.

Нападение на колледж в Финляндии - друзья погибшей украинки рассказали о девушке (Фото: скриншот)

По словам местных, студент целенаправленно хотел лишить жизни Анну. Он набросился на украинку с саблей в руке и нанес удар по горлу. Травма оказалась несовместима с жизнью. Аукусти Мартин рубил налево и направо и нападал на других людей в зале.

"Они пытались избежать ударов по себе мечом, закрывались руками. И поэтому очень много ранений на руках. Мы их называем ранами самозащиты. Сталь была очень острой", - рассказал медицинский директор университетского госпиталя Хейкки Миеттинен.

По словам друга погибшей девушки Александра Ишакова, Анна была выпускницей Харьковского национального университета имени Каразина.

Они вместе учили язык с 2017 после переезда девушки в Финляндию, куда Анна приехала к мужу из Эстонии, и здесь они расписались.

"Любовь, счастливы были, везде путешествовали", - говорит Ишаков. Он добавил, что детей у пары не было.

Фото: нападение на колледж в Куопио в Финляндии (yle.fi)

Александр рассказал, что убийца мог быть безответно влюблен в Анну, которая была очень красива.

"Она была яркая девушка, сложно было не заметить. Возможно, он был влюблен без ответа", - сказал Ишаков.

Украинка училась в колледже с весны.

"Она хотела спокойной жизни в стране, где работа есть, можно работать, получать зарплату и жить спокойной жизнью со своей семьей", - рассказала знакомая погибшей Каролина Скрипниченко.

После жуткого происшествия председатель образовательного направления школы профессий "Сакко" Хейкки Хелви заявил о намерении "что-то сделать с безопасностью".

Нападение на колледж в Финляндии - друзья погибшей украинки рассказали о девушке (Видео: YouTube / ТСН)

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