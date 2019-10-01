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Нападение на колледж в Финляндии совершил вооруженный саблей студент

Новости » Происшествия    01.10.2019 - 21:17
Нападение на колледж в Финляндии совершил вооруженный саблей студент
Фото: нападение в Куопио (yle.fi)

Ранее нападавший не имел проблем с законом

Подозреваемый в совершении нападения на коллежд Savon Ammattiopisto в городе Куопио в Финляндии использовал при атаке холодное оружие, напоминающее саблю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как сообщается, подозреваемый - студент училища 1994 года рождения, гражданин Финляндии, коренной финн. Ранее он не имел проблем с законом. Его имя пока не разглашается.

Напомним, 1 октября в Финляндии произошло вооруженное нападение, в результате которого один человек погиб, еще девять получили ранения. По словам очевидцев, мужчина вооруженный кинжалом напал на людей. Для задержания нападавшего полиция применила оружие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в пригороде французского Леона мужчина вооруженный ножом напал на прохожих. Нападение произошло в Виллербанне. По данным местных чиновников и чрезвычайной службы, в результате происшествия погиб 19-летний мужчина и были ранены еще восемь человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, 11 сентября в штате Флорида в США вооруженный ножом мужчина ранил пять человек на территории компании Dyke Industries. Подозреваемый в совершении нападения был взят под стражу. Пока не известно, был ли он сотрудником компании. О мотивах злоумышленника также ничего не известно.

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