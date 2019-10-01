В Финляндии произошло нападение в колледже, есть жертвы

Фото: нападение в Куопио (yle.fi)

В результате инцидента один человек погиб, девять получили ранения

В Финляндии в торговом центре города Куопио произошло вооруженное нападение, в результате которого один человек погиб, еще девять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsinkitimes.

Сообщается, что инцидент произошел 1 октября около 13:00 в колледже Savo, который находится в торговом центре Herman. По словам очевидцев, мужчина вооруженный кинжалом напал на людей. Для задержания нападавшего полиция применила оружие.

В результате инцидента как минимум один человек погиб, еще девять, включая нападавшего, получили ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США в торговом центре города Хант-Вэлли (штат Мэриленд) мужчина напал на прохожих, нанеся им ножевые ранения. Нападавшего застрелила полиция. В результате нападения пострадали пять человек.

Также сообщалось, что в пригороде французского Леона мужчина вооруженный ножом напал на прохожих. Нападение произошло в Виллербанне. По данным местных чиновников и чрезвычайной службы, в результате происшествия погиб 19-летний мужчина и были ранены еще 8 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.