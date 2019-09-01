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Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибший и раненые

Новости » Происшествия    01.09.2019 - 08:24
Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибший и раненые
Иллюстративное фото (flickr/Police Nationale)

Трое пострадавших в тяжелом состоянии

В пригороде французского города Леон мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, нападение произошло в Виллербанне, на юго-востоке Франции. По данным местных чиновников и чрезвычайной службы, в результате происшествия погиб 19-летний мужчина и были ранены еще 8 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого злоумышленника и поместили его под стражу. Источник в полиции заявил, что нападающий был беженцем из Афганистана. Причины нападения до сих пор расследуются.

Напомним, ранее в Мексике участники неустановленной банды напали на бар Caballo Blanco, заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". В результате инцидента погибли не менее 26 человек. В баре погибли десять женщин и 16 мужчин, а еще 11 раненых доставили в близлежащие больницы.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах задержали трех человек, которых подозревают в подготовке массовых расстрелов. В ходе обысков дома одного из подозреваемых правоохранители обнаружили несколько видов оружия, в том числе пистолет, винтовку, прицел с лазером, патроны, бронежилет, шлем и другое тактическое снаряжение.

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