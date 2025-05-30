У Белли та Джіджі Хадід з'явилася зведена сестра: хто вона і як виглядає (фото)

Що відомо про зведену сестру

Дівчину звати Айдан Нікс. Вона народилася і виросла в Орландо, штат Флорида. Їй 23 роки.

Вона була відмінницею й чирлідеркою, захоплювалась французькою мовою та модою. Нещодавно закінчила Парсонську школу дизайну в Нью-Йорку.

Попри заможне життя, улітку підробляла доставлянням піци Domino’s. Після школи переїхала на Мангеттен, щоб будувати кар'єру в модній індустрії.

Айдан Нікс (фото: instagram.com/toospoiled)

Як Белла та Джіджі Хадід дізналися про сестру

Батько супермоделей, мільйонер та бізнесмен Мухамед Хадід, свого часу мав короткотривалий роман. Внаслідок цього в нього народилася ще одна дочка.

"Понад 20 років тому наш батько, перебуваючи самотнім, мав короткий роман, який призвів до вагітності", - повідомило сімейство.

Айдан та її зв’язок із зірковою родиною залишався в таємниці понад два десятки років. Вона росла в родині з мамою та чоловіком, який став для неї батьком.

У 19 років після раптової смерті тата дівчина вирішила з цікавості зробити генетичний тест - так вона дізналася про зв’язок з Хадід.

Мухамед Хадід з маленькою Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)

Дівчата вперше зустрілися з сестрою наприкінці 2023 року. Відтоді вони стали ближчими. Тепер стежать одна за одною в соцмережах та проводять час разом.

"Ми прийняли Айдан з розпростертими обіймами. Вона проводила час з усіма нами, включаючи нашого тата. Ми цінуємо це несподіване і прекрасне поповнення в нашій родині”, - повідомили вони у спільній заяві.

Белла та Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)​​​​​​​

Дівчат раніше вже бачили разом, зокрема під час вечірок у Нью-Йорку та відпочинку на пляжі.

Сестри також зауважили, що Айдан наразі не шукає слави. Разом з родиною вона цінує приватність.

"Ми щиро просимо всіх також дотримуватись цього й поважати її бажання та право залишатися анонімною, поки вона продовжує жити своїм життям молодої жінки в Нью-Йорку", - зазначили супермоделі.

Що відомо про родину Хадід

Одну з найвідоміших родин у світі моди очолює американський забудовник Мухамед Хадід. Він був одружений двічі. Від першого шлюбу з Мері Батлер має двох доньок - Алану та Марієль. Вони ведуть приватне життя.

У другому шлюбі з моделлю Йоландою Ван ден Херік в нього з'явилося троє дітей - знамениті моделі Белла та Джіджі, а також син Анвар. І тепер, як стало відомо, є ще одна дочка.