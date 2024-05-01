Белла Хадід вперше за 5 років відкрила залаштунки створення авторських парфумів (фото)
Белла Хадід - всесвітньо відома модель, яка, як і інші голлівудські зірки виготовляє власні парфуми. Дівчина вже встигла показати, як вона виготовляє їх.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.
Белла Хадід показала, як створює авторські парфуми
Після багатьох років зйомок у рекламних кампаніях Хадід вирішила створити бренд двофазних парфумів без спирту під назвою Ôrebella. Над цим проектом дівчина працює вже понад 5 років, але тільки зараз Белла вирішила показати, як проходить цей процес.
У лінійку парфумів увійшло 3 аромати, і кожен з них особливий та має цікаві невеликі флакони:
- Salted Muse має ноти морської солі, рожевого перцю, акорду оливкового дерева, лаванди та деревини хрусткої амбри
- Window2Soul пахне нотами троянди, жасмину, свіжого лимона та тонких бобів
- Blooming Fire поєднує в собі квітку таїтянської моної з пачулі та бергамотом.
Як виглядають парфуми від Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Белла розповіла, що ідея створення бренду прийшла до неї після багатьох років змішування ефірних олій.
"У мене завжди була огида до спирту в ароматах. Orebella - це перші двофазні парфуми без спирту. Я хотіла вивести на ринок щось таке, чого люди ще не бачили, і я так довго робила свої ефірні олії для себе", - зізнається модель.
Парфуми від Хадід, коштують від 35 до 100 доларів за 10, 50 та 100 мл відповідно. 2 травня вони з'являться на сайті бренду, 10 травня - на сайті Ulta Beauty, а 12 травня - у більш ніж 1200 магазинах Ulta у США.
"Не можу повірити, що я майже можу поділитися тим, що я від вас приховувала... 5+ років творчості, сліз, магії та зарядки мого життя! Моє справжнє захоплення. Для нас з тобою і для всіх. Я так рада, що ви всі будете частиною", - ділиться емоціями Белла.
Процес створеня парфумів від Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Також модель вже встигла взяти участь у зйомках для кампейну власних парфумів, вона постала у квітковому вбранні перед камерами, яке ледве прикриває її тіло.
Белла Хадід рекламує власні парфуми (фото: instagram.com/bellahadid)
Раніше ми розповідали, що Белла Хадід активно повернулась до модельної кар’єри та показала спокусливі фото.
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