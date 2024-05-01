Белла Хадід вперше за 5 років відкрила залаштунки створення авторських парфумів (фото)

Белла Хадід - всесвітньо відома модель, яка, як і інші голлівудські зірки виготовляє власні парфуми. Дівчина вже встигла показати, як вона виготовляє їх.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Белла Хадід показала, як створює авторські парфуми

Після багатьох років зйомок у рекламних кампаніях Хадід вирішила створити бренд двофазних парфумів без спирту під назвою Ôrebella. Над цим проектом дівчина працює вже понад 5 років, але тільки зараз Белла вирішила показати, як проходить цей процес.

У лінійку парфумів увійшло 3 аромати, і кожен з них особливий та має цікаві невеликі флакони:

Salted Muse має ноти морської солі, рожевого перцю, акорду оливкового дерева, лаванди та деревини хрусткої амбри

має ноти морської солі, рожевого перцю, акорду оливкового дерева, лаванди та деревини хрусткої амбри Window2Soul пахне нотами троянди, жасмину, свіжого лимона та тонких бобів

пахне нотами троянди, жасмину, свіжого лимона та тонких бобів Blooming Fire поєднує в собі квітку таїтянської моної з пачулі та бергамотом.

Як виглядають парфуми від Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла розповіла, що ідея створення бренду прийшла до неї після багатьох років змішування ефірних олій.

"У мене завжди була огида до спирту в ароматах. Orebella - це перші двофазні парфуми без спирту. Я хотіла вивести на ринок щось таке, чого люди ще не бачили, і я так довго робила свої ефірні олії для себе", - зізнається модель.

Парфуми від Хадід, коштують від 35 до 100 доларів за 10, 50 та 100 мл відповідно. 2 травня вони з'являться на сайті бренду, 10 травня - на сайті Ulta Beauty, а 12 травня - у більш ніж 1200 магазинах Ulta у США.

"Не можу повірити, що я майже можу поділитися тим, що я від вас приховувала... 5+ років творчості, сліз, магії та зарядки мого життя! Моє справжнє захоплення. Для нас з тобою і для всіх. Я так рада, що ви всі будете частиною", - ділиться емоціями Белла.

Процес створеня парфумів від Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Також модель вже встигла взяти участь у зйомках для кампейну власних парфумів, вона постала у квітковому вбранні перед камерами, яке ледве прикриває її тіло.

Белла Хадід рекламує власні парфуми (фото: instagram.com/bellahadid)