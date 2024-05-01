Белла Хадид впервые за 5 лет раскрыла закулисье создания авторских духов (фото)

Белла Хадид - всемирно известная модель, которая, как и другие голливудские звезды изготовляет собственные духи. Девушка уже успела показать, как она производит их.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Белла Хадид показала, как создает авторские духи

После многих лет съемок в рекламных кампаниях Хадид решила создать бренд двухфазных духов без спирта под названием Ôrebella. Над этим проектом девушка работает уже больше 5 лет, но только сейчас Белла решила показать, как проходит этот процесс.

В линейку духов вошло 3 аромата, и каждый из них особенный и имеет интересные небольшие флаконы:

Salted Muse имеет ноты морской соли, розового перца, аккорда оливкового дерева, лаванды и древесины хрустящей амбры.

имеет ноты морской соли, розового перца, аккорда оливкового дерева, лаванды и древесины хрустящей амбры. Window2Soul пахнет нотами розы, жасмина, свежего лимона и тонких бобов.

пахнет нотами розы, жасмина, свежего лимона и тонких бобов. Blooming Fire сочетает в себе цветок таитянской моной с пачули и бергамотом.

Как выглядят духи от Беллы Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла рассказала, что идея создания бренда пришла к ней после многих лет смешивания эфирных масел.

"У меня всегда было отвращение к спирту в ароматах. Orebella - это первые двухфазные духи без спирта. Я хотела вывести на рынок что-то такое, чего люди еще не видели, и я так долго делала свои эфирные масла для себя", - признается модель.

Духи от Хадида стоят от 35, до 100 долларов за 10, 50 и 100 мл соответственно. 2 мая они появятся на сайте бренда, 10 мая - на сайте Ulta Beauty, а 12 мая - в более чем 1200 магазинах Ulta в США.

"Не могу поверить, что я почти могу поделиться тем, что я от вас скрывала... 5+ лет творчества, слез, магии и заряде моей жизни! Мое настоящее увлечение. Для нас с тобой и для всех. Я так рада, что вы все будете частью", - делится эмоциями Белла.

Процесс создания духов от Беллы Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Также модель уже успела принять участие в съемках для кампейна собственных духов, она предстала в цветочном наряде перед камерами, едва прикрывающем ее тело.

Белла Хадид рекламирует собственные духи (фото: instagram.com/bellahadid)