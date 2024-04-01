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Белла Хадід активно повернулась до модельної кар’єри та показала спокусливі фото

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Юлія Любченко

Белла Хадід активно відновлює свою модельну діяльність і цього разу стала обличчям бренду Victoria’s Secret.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль моделі.

Белла Хадід показала нову фотосесію у купальнику 

Супермодель палестинсько-голландського походження взяла участь у зйомках нової рекламної кампанії Victoria’s Secret. Вона постала в об’єктиві фотографа Зої Гроссман.

Хадід показала відверті фото в лавандовому комплекті. Дівчина показала кілька образів, спочатку  з рожевим надувним колом,  що є явним натяком на літній сезон. А, як відомо, до нього варто готуватися заздалегідь. 

Також Белла показала кадр з австралійською моделлю Адут Акеч і варто визнати, що разом вони створюють справжню літню атмосферу. 

Белла Хадід у новій фотосесії (фото: instagram.com/bellahadid)

Візажисти зробили Беллі природний макіяж, і залишили мокру укладку. Також манікюр моделі ніжно-рожевого кольору став чудовим доповненням до цілісної ідеї. 

Нагадаємо, що у кар’єрі Белли Хадід все налагоджується, як власне, і в особистому житті. 

Як відомо, після загострення хвороби Лайма Хадад повернулася до активної модельної роботи, щоправда, деякі її контракти зірвалися через скандали навколо її пропалестинської позиції, але про серйозне скасування не мовиться.

Також відомо, Белла переїхала до Техасу ближче до свого нового бойфренда, ковбоя Адана Бануелоса. А Хадід і сама дуже любить їздити верхи, й навіть мріяла про спортивну кар’єру, яка не склалася через проблеми зі здоров’ям. Проте з модельною у неї все чудово.

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