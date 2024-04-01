Белла Хадид активно вернулась к модельной карьере и показала соблазнительные фото

Белла Хадид показала новую фотосессию в купальнике

Супермодель палестино-голландского происхождения приняла участие в съемках новой рекламной кампании Victoria's Secret. Она предстала в объективе фотографа Зои Гроссман.

Хадид показала откровеные фото в лавандовом комплекте. Девушка показала несколько образов, сначала с розовым надувным кругом, являющимся явным намеком на летний сезон. А, как известно, к нему следует готовиться заранее.

Также Белла показала кадр с австралийской моделью Адут Акеч и следует признать, что вместе они создают настоящую летнюю атмосферу.

Белла Хадид в новой фотосессии (фото: instagram.com/bellahadid)

Визажисты сделали Белле естественный макияж и оставили мокрую укладку. Также маникюр модели нежно-розового цвета стал отличным дополнением к целостной идее.

Напомним, что в карьере Беллы Хадид все налаживается, как собственно, и в личной жизни.

Как известно, после обострения болезни Лайма Хадад вернулась к активной модельной работе, правда, некоторые ее контракты сорвались из-за скандалов вокруг ее пропалестинской позиции, но о серьезной отмене не говорится.

Также известно, Белла переехала в Техас поближе к своему новому бойфренду, ковбою Адану Бануэлосу. А Хадид и сама очень любит ездить верхом, и даже мечтала о спортивной карьере, которая не сложилась из-за проблем со здоровьем. Однако с модельной у нее все отлично.