В Беларуси людей учат "кричалкам" за Лукашенко: в сеть просочилось видео репетиции

Александр Лукашенко собирает проплаченный митинг (фото: kremlin.ru)

Репетиция митинга за президента Беларуси попала на видео

В сети появилась репетиция проплаченного митинга в Беларуси за президента Александра Лукашенко, против которого в стране вспыхнули массовые протесты. Видеоролик опубликовали на Telegram-канале портал Tut.by.



В автобусе сидят люди, которые учатся выкрикивать лозунги за Лукашенко.

Женщина, которая стоит посреди автобуса, выкрикивает лозунги, а после этого пассажиры их повторяют по несколько раз.

Людей учат хором кричать: "Батька, родина, Беларусь!", "Беларусь - это мы!", "Батька, вперед, с тобою народ!", "Только вместе и только вперед!".

В Беларуси люди репетируют "кричалки" за Лукашенко

В комментариях люди высказали свой гнев и пишут, что это позор.

Какой стыд! Какой стыд! Лука, ты делаешь глупость. Уйди по хорошему!

То у них мышь на ступеньках резиденции, то цветы за кортежем упали, как за покойником. Теперь флаг улетел. Высшие силы просто кричат уже: УХОДИ!!!!

Продали будущее своих детей за гроши.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Большинство беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.

Напомним, в Гродно на фоне протестов в Беларуси местные власти приняли требования, выдвинутые штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, разрешили участие в массовых акциях.