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Протесты в Беларуси: местные власти Гродно приняли требования штаба Тихановской

Гродно, Вторник 18 августа 2020 23:02
Протесты в Беларуси: местные власти Гродно приняли требования штаба Тихановской
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Силовики не будут проводить задержания

В Гродно на фоне протестов в Беларуси местные власти приняли требования, выдвинутые штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, разрешили участие в массовых акциях.

Об этом сообщает Медиазона. Беларусь.

В городе разрешили собираться на центральных площадях в любое время, более того власти обещают "медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Силовики принесли извинения за свои действия, всех протестующих отпустили. Также власти обещают проверить действия силовиков во время протестов.

Кроме того, обещают, что руководители предприятий не будут наказывать рабочих за забастовки.

Оппозиции выделят время для выступления на местном телеканале "Гродно Плюс".

Ранее сообщалось, что в беларусском Гродно государственный телеканал вел прямую трансляцию протестов.

Отметим, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.

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