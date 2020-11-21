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Бегал с ножом и пугал людей: в Кривом Роге поймали еще одного "резателя" (фото)

Автор: Анжелика Галушко

По улицам Кривого Рога бегал неадекватный мужчина с ножом

В Кривом Роге, где недавно неадекватный мужчина напал и убил двух человек и ранил еще восьмерых, на улице снова заметили неизвестного с ножом. Злоумышленник бегал с оружием возле одного из местных супермаркетов.

Как говорят патрульные, им о мужчине сообщила встревоженная горожанка. В заявлении женщина отметила неадекватное поведение злоумышленника.

Патрульные, приехав на место инцидента, обнаружили правонарушителя. Но он начал нервничать и пытался избежать беседы с полицейскими. В конце концов он признался копам, что вооружен и схватил нож в руки.

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Неадекватный мужчина бегал возле магазина в Кривом Роге (фото: kr.patrolpolice.gov.ua/facebook)

Положить оружие на землю просили его инспекторы, но неадекватный мужчина не реагировал, а потом резко побежал в направлении местной школы.

Мужчину с ножом задержали патрульные (фото: kr.patrolpolice.gov.ru/facebook)

Патрульные догнали его и задержали. Криворожца заковали в наручники, чтобы он не нанес вреда ни себе, ни прохожим. На место в конце вызвали следственно-оперативную группу Покровского отделения полиции.

Напомним, в Кривом Роге 7 ноября мужчина с ножом нападал на прохожих. Он успел порезать 10 человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Два человека умерли от полученных ран.

Также ранее мы писали о том, что стали известны некоторые факты биографии мясника из Кривого Рога.

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