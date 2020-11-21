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Бігав з ножем і лякав людей: у Кривому Розі спіймали ще одного "різника" (фото)

Автор: Анжеліка Галушко

Вулицями Кривого Рогу бігав неадекватний чоловік із ножем 

У Кривому Розі, де нещодавно неадекватний чоловік напав і вбив двох людей та поранив ще вісьмох, на вулиці знову помітили невідомого з ножем. Зловмисник бігав зі зброєю біля одного із місцевих супермаркетів.

Як кажуть патрульні, їм про чоловіка повідомила стривожена містянка. У заяві жінка наголосила на неадекватній поведінці зловмисника.

Патрульні, приїхавши на місце інциденту, виявили правопорушника. Але він почав нервувати та намагався уникнути бесіди з поліцейськими. Зрештою він зізнався копам, що озброєний та вхопив ножа до рук.

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Неадекватний чоловік бігав біля крамниці у Кривому Розі (фото: kr.patrolpolice.gov.ua/facebook)

Покласти зброю на землю просили його інспектори, але неадекватний чоловік не реагував, а потім різко побіг у напрямку місцевої школи.

Чоловіка з ножем затримали патрульні (фото: kr.patrolpolice.gov.ua/facebook)

Патрульні наздогнали його і затримали. Криворіжця закували в кайданки, щоб він не спричинив шкоди ні собі, ані перехожим. На місце наприкінці викликали слідчо-оперативну групу Покровського відділення поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі 7 листопада чоловік з ножем нападав на перехожих. Він встиг порізати 10 осіб, у тому числі й 8-річну дитину. Дві людини померли від отриманих ран.

Також раніше ми писали про те, що стали відомі деякі факти біографії різника з Кривого Рогу.

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