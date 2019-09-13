Беби-боксы обновили: что теперь входит в пакет новорожденного

Беби-боксы, которые выдают родителям всех новорожденных детей в Украине, пополнились дополнительными предметами. На протяжении года правительство занималось тендерами, закупками товаров, составлением списков необходимых вещей. Также в комплектации подарков новорожденным помогало представительство ООН. Об этом пишет издание "Сегодня".

Беби-бокс может получить бесплатно любая семья – им в течении месяца после рождения ребенка нужно подать заявку в роддоме или в отделение социальной защиты.

В последнем обновлении коробок добавились дополнительные предметы:

Пеленок стало в два раза больше – теперь 6 штук.

Новые размеры детских носочков – две пары на возраст 4-6 месяцев.

Еще один слюнявчик на 4-6 месяцев.

Демисезонный комбинезон с капюшоном и синтепоновым наполнителем.

Развивающий коврик с мягкими дугами и подвесными игрушками.

Губка для купания малыша.

Специальный гребень.

Для мам добавили две упаковки прокладок – послеродовые и обычные.

Первые беби-боксы в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года и поначалу мамы были не очень довольны содержимым, а также качеством вещей. Однако за прошедший год бесплатной услугой воспользовалось более половины семей – 270 тысяч.

Также родители часто перепродают беби-боксы на популярных сайтах. Некоторые готовы отдать коробку вместе с содержимым полностью, некоторые – только частично. К примеру, за саму коробку с матрасиком просят от 300 до 500 гривен, а за полный беби-бокс – от 1800 до 2500 гривен.

Мамы честно признаются, что все необходимое для новорожденного успели купить до получения социальной помощи и готовы продать тому, кому такие вещи более необходимы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам назвали реальную стоимость беби-бокса.

А также рассказывали о том, что правила выдачи помощи новорожденным изменятся.