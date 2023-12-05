Бджолина отрута не лікує! Українців попередили про шкідливий метод реабілітації

Бджоли не лише роблять мед, а й стимулюють багату уяву прибічників альтернативної медицини. В Україні деякі ентузіасти застосовують їх для лікування, а найбільш винахідливі люди - в процесі реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Чому метод не дієвий

Апітерапія - це напрям альтернативної медицини, який використовує продукти бджільництва. Зокрема, мед, пилок, прополіс, маточне молочко та бджолину отруту.

У профільній літературі цей метод з’являється приблизно в другій половині 20-го століття. Перш за все, йдеться про угорські та австрійські медичні публікації.

Найяскравішими прибічниками апітерапії заведено вважати австрійського лікаря Філіпа Терча та його колегу - угорця Бека Бодогу. Перший написав "Про особливий зв’язок між укусами бджіл і ревматизмом", з подачі другого з’явився термін "терапія бджолиною отрутою". Втім, жодних наукових або клінічних доказів ефективності чи безпеки апітерапії немає.

Фахівці кажуть, що в США й досі існує асоціація апітерапевтів, яка активно випробовує різні методики лікування бджолами, жодних доказів ефективності цієї методики вони не наводять.

Бджоловжалювання, сон на вуликах із бджолами, масаж із медом, медові аплікації, вживання пилку і прополісу - методик застосування диво-комах незліченна кількість. Як і "показань" до самої процедури.

Де використовують такий метод

Зокрема, застосовують таку не дієву апітерапію в таких випадках:

захворювання опорно-рухового апарату

біль у м’язах чи суглобах

проблеми з сечостатевою системою

розсіяний склероз

зниження імунних властивостей організму

депресія та порушенням сну

порушення кровообігу

Дієвості від такого методу нуль, але побічних реакцій - безліч: від звичайної алергії до анафілактичного шоку та навіть смерті.

Особливо небезпечним дослідники вважають бджоловжалювання та заявляють про надзвичайно високу ймовірність появи побічних ефектів.

Враховуючи те, що досліджень, які б доводили ефективність будь-якого з методів апітерапії, не існує, її не слід застосовувати ні під час лікування, ні в момент надання послуг із реабілітації.

Медики закликають довіряти лише перевіреним методам лікування й реабілітації. Активна, доказова, пацієнтоцентрична допомога мультидисциплінарних команд - єдиний доведений та ефективний метод відновлення функціонального стану людини.

Чи безкоштовна реабілітація в Україні

Якісна та дієва реабілітація повністю покривається НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Для проходження амбулаторної реабілітації вистачить електронного направлення від лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря.

Для проходження стаціонарного відновлення достатньо отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Також послуга доступна в разі переведення з одного медичного закладу чи клінічного підрозділу до іншого.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати мінімум 14 днів із процедурами від трьох годин на день. За двома напрямами та більше - понад 21 день.

Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.