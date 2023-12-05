Пчелиный яд не лечит! Украинцев предупредили о вредном методе реабилитации

Пчелы не только делают мед, но и стимулируют богатое воображение приверженцев альтернативной медицины. В Украине некоторые энтузиасты применяют их для лечения, а самые изобретательные люди - в процессе реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Почему метод не действенный

Апитерапия - это направление альтернативной медицины, которое использует продукты пчеловодства. В частности, мед, пыльца, прополис, маточное молочко и пчелиный яд.

В профильной литературе этот метод появляется примерно во второй половине 20 века. Прежде всего, речь идет о венгерских и австрийских медицинских публикациях.

Самыми яркими сторонниками апитерапии принято считать австрийского врача Филиппа Терча и его коллегу - венгра Бека Бодогу. Первый написал "Об особой связи между укусами пчел и ревматизмом", с подачи второго появился термин "терапия пчелиным ядом". Впрочем, никаких научных или клинических доказательств эффективности или безопасности апитерапии нет.

Специалисты говорят, что в США до сих пор существует ассоциация апитерапевтов, активно испытывающая различные методики лечения пчелами, никаких доказательств эффективности этой методики они не приводят.

Пчелоужаление, сон на ульях с пчелами, массаж с медом, медовые аппликации, употребление пыльцы и прополиса - методик применения чудо-насекомых бесчисленное количество. Как и "показания" к самой процедуре.

Где используют такой метод

В частности, применяют такую не действенную апитерапию в следующих случаях:

заболевание опорно-двигательного аппарата

боли в мышцах или суставах

проблемы с мочеполовой системой

рассеянный склероз

снижение иммунных свойств организма

депрессия и нарушением сна

нарушение кровообращения

Действия от такого метода ноль, но побочных реакций - множество: от обычной аллергии до анафилактического шока и даже смерти.

Особенно опасным исследователи считают пчелоужаление и заявляют о чрезвычайно высокой вероятности появления побочных эффектов.

Учитывая, что исследований, доказывающих эффективность любого из методов апитерапии, не существует, ее не следует применять ни во время лечения, ни в момент предоставления услуг по реабилитации.

Медики призывают доверять только проверенным методам лечения и реабилитации. Активная, доказательная, пациентоцентрическая помощь мультидисциплинарных команд - единственный доказанный и эффективный метод восстановления функционального состояния человека.

Бесплатная ли реабилитация в Украине

Качественная и действенная реабилитация полностью покрывается НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Для прохождения амбулаторной реабилитации достаточно электронного направления от врача первичного звена или лечащего врача.

Для прохождения стационарного обновления достаточно получить электронное направление от лечащего врача. Также услуга доступна при переводе из одного медицинского учреждения или клинического подразделения в другое.

Стационарная реабилитационная услуга по одному направлению реабилитации должна длиться минимум 14 дней с процедурами от трех часов в день. По двум направлениям и более - более 21 дня.

Каждый пациент в зависимости от тяжести травмы может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года.