Як зібрати базовий гардероб у 2025: must-have речі для стильних образів від українських брендів
У 2025 році мода все більше тяжіє до функціональності та свідомого вибору. Базовий гардероб - це не просто тренд, а спосіб мати стиль без зайвого. Покажемо, з чого почати - на прикладі речей від українських брендів.
РБК-Україна (проєкт Styler) разом зі стилісткою Галиною Денисюк склало базовий капсульний гардероб для жінки.
Біла сорочка
Це класика, яка підходить і для ділового стилю, і для casual-образів. Багато українських брендів шиють білі сорочки. Ми радимо звернути увагу на One by One та Vovk.
У One by One сорочка прямого крою з бавовняної тканини, яка поєднує класику та сучасні акценти як вишивка на планці "Ironically Hot".
Біла сорочка від One by One (фото: onebyone.ua)
Сорочка від Vovk виконана в стилі оверсайз і пошита з бавовни, що дозволяє комфортно носити її в будь-яку погоду. Крім того, оверсайз-сорочки зручно комбінувати для створення багатошарових образів.
Біла бавовняна сорочка від Vovk (фото: vovk.com)
Чорні класичні штани
Їхня перевага в універсальності, адже чорні класичні штани можна носити й на роботу, і на зустрічі та навіть для вечірніх виходів.
Бренд Gepur пропонує широкий вибір чорних класичних штанів. Зверніть увагу на модель з акцентними кнопками. Моделюючі стрілки, висока посадка та застібка на кнопки спереду виділяють талію. Такі штани можна поєднувати цікавим верхом.
Чорні класичні штани від Gepur (фото: gepur.com)
Якісні джинси
На перший погляд, це досить широке поняття, проте Галина Денисюк наголошує, що пари середнього або темного відтінку з хорошою посадкою буде достатньо для стильних комбінацій.
Наприклад, бренд Papaya має у своєму асортименті джинси блакитного кольору зі зручною посадкою, а внизу з необробленою тканиною та ефектом кльош.
Блакитні джинси від Papaya (фото: papaya.ua)
Маленька чорна сукня
Тренд, який ще 1926 року задала француженка Коко Шанель. За її словами, дуже легко одягнутися "як Шахерезада", а от щоб вибрати маленьку чорну сукню, потрібно докласти зусиль. Що у 20-му столітті, що сьогодні маленька чорна сукня - це незамінний варіант для урочистостей і романтичних зустрічей.
Сукня від бренду Must Have, зроблена з ніжного сатину, огортає фігуру м'яким блиском і вишуканістю. Сарафанний крій робить сукню доречною саме у весняно-літньому сезоні. Мінідовжина створює грайливий акцент, додаючи трохи сміливості до загального образу.
Маленька чорна сукня від Must Have (фото: musthave.ua)
Бренд Kachorovska представляє більш класичний варіант маленької чорної сукні, проте не менш грайливий. Модель натхненна естетикою бальних танців, тому має фігурний низ і матиме гармонійний вигляд у поєднанні з будь-яким типом взуття.
Маленька чорна сукня від Kachorovska (фото: kachorovska.com)
Блейзер або жакет
Цей елемент гардероба додає стилю і штанам, і сукням. Галина Денисюк радить вибирати більш класичні моделі та кольори.
Наприклад, жакет з костюмної тканини айворі від бренду Vovk. Такий жакет легко поєднується з різними деталями: від класичних брюк до спідниць або суконь, додаючи розкішний і завершений вигляд.
Жакет від Vovk (фото: vovk.com)
Трикотажний светр або водолазка
Для холодного сезону це стильний і комфортний варіант, а ще його можна гарно поєднувати з різним низом.
Український бренд SOLMAR славиться своїми колекціями гольфів і водолазок на будь-який колір і смак. Зверніть увагу на темно-зелену водолазку, яка буде гарно поєднуватися з кремовими та карамельними відтінками.
Водолазка від SOLMAR (фото: solmar.com.ua)
Класичне пальто або тренч
Це тренд останніх кількох років, який вперто не покидає перших сходинок. Елегантний верх завжди доречний в осінній чи весняний сезон.
Тож український бренд COOSH пропонує тренч із плечиками у вінтажному стилі. Модель створена без лацкана, з довгими рукавами та кишенями спереду та розрізом ззаду. Також додатково йде пояс, щоби "гратися" зі стилем носіння тренча.
Тренч від COOSH (фото: cooshwear.com)
Балетки чи лофери
Ще одна база, яка, здається, на довго завоювала серця шанувальниць функціонального та зручного гардероба. Багато українських брендів взуття пропонують і балетки, і лофери.
Одним із них є Estro. До прикладу така демісезонна пара виготовлена зі 100% натуральної шкіри для тривалого та комфортного носіння. А глибокий чорний колір з акцентом на монохромній гаммі додає універсальності.
Лофери від ESTRO (фото: estro.ua)
Класичні туфлі-човники
Зазвичай їх вибирають для офіційних та урочистих подій, тож таку пару варто мати у своєму арсеналі. Також популярності набирають слінгбеки - це туфлі із закритим носком та відкритою п'яткою.
Бренд Kachorovska пропонує модель з гострою формою носка, де колодка має анатомічну будову та припіднята в місці великого пальця. Чорний матовий колір робить пару неймовірно елегантною та витонченою. Таку класику можна поєднувати з різними образами на різні випадки.
Слінгбеки від Kachorovska (фото: kachorovska.com)
Якісна сумка середнього розміру
За словами Галини Денисюк, це базовий аксесуар для будь-якого стилю. Вибирайте сумку відповідно до своїх вподобань.
Український бренд Harvest пропонує широкий асортимент жіночих сумок на різний бюджет. Наприклад, модель "ANNE" стильна та містка. Вона виготовлена з екошкіри, що робить її вартість більш доступною. Сумка не прикрашена ні чим зайвим, тому є повноцінним та доречним аксесуаром.
Сумка від HARVEST (фото: harvest-clothing.com.ua)
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментарі стилістки Галини Денисюк, сайти та соціальні мережі згаданих брендів.