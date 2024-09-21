Середзем'я реально існує?! 6 місць, пейзажі яких надихали Толкіна на "Володаря перснів"

Тропа Толкіна: Ланкашир, Англія

Під час написання "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкін певний час мешкав у коледжі Стоуніхерст у Ланкаширі, де працював його син. Толкін часто гуляв по лісистих пагорбах долини Рібл, і багато хто вважає, що саме ці місця надихнули його на створення Ширу - рідного краю гобітів.

Сьогодні шанувальники можуть пройти по Тропі Толкіна, яка відкрилася в 2002 році та охоплює мальовничі пейзажі, що надихали автора. Маршрут починається у селі Гьорст-Грін біля старовинного пабу Shireburn Arms, де часто бував Толкін.

Хоча Толкін не залишив прямих свідчень щодо цих місць, багато з них нагадують сцени з його книг. Наприклад, у творі згадується паром Bucklebury Ferry, який нагадує місцевий Hacking Ferry.

Тропа Толкіна у Ланкаширі (фото: bbc.com)

Чеддерська ущелина: Сомерсет, Англія

Одним із небагатьох реальних місць, які Толкін підтвердив як натхнення для створення "Володаря перснів", є Чеддерська ущелина. У 1916 році Толкін зі своєю дружиною відвідав це вражаюче місце під час медового місяця.

Вражаючі печери з химерними формаціями стали джерелом натхнення для опису Блискучих печер Хельмова Яру. У 1971 році в приватному листі автор зізнався, що образи цих печер знайшли відображення у його роботах.

Найвідоміша з печер - Gough Cave, в якій можна впізнати елементи описів з книги: "колони білого і шафранового кольору, закручені в химерні форми". Це місце продовжує притягувати шанувальників Толкіна своєю чарівністю та природною красою.

Чеддерська ущелина у Сомерсеті (фото: bbc.com)

Скелі Денізе: Вайтомо, Нова Зеландія

Скелі Денізе, розташовані на Північному острові Нової Зеландії, стали знаковим місцем для шанувальників екранізацій Толкіна. Це місце з’являється у фільмі "Гобіт: Несподівана подорож" як Ліс Тролів, де Більбо зустрічає вороже налаштованих тролів.

У серіалі "Персні влади" ця локація також слугувала домом Гарфутів - головних героїв серіалу. Скелі розташовані на приватній вівчарській фермі, яка належить сім'ї Денізе протягом трьох поколінь.

Власники організували екскурсії під назвою Hairy Feet Waitomo, де відвідувачі можуть побачити місця знімання фільмів і серіалів та почути цікаві історії з виробництва.

Скелі Денізе у Вайтомо (фото: bbc.com)

Церква Святого Едварда: Стов-он-зе-Волд, Глостершир

Церква Святого Едварда у містечку Стов-он-зе-Волд вважається одним із джерел натхнення для Толкіна. Її північні двері є однією з найбільш фотографованих дверей у Великобританії, завдяки своїй старовинній конструкції з двома тисовими деревами, які фланкують вхід.

Ця композиція нагадує двері Дуріна з книг Толкіна - таємний вхід до міста гномів Хазад-Дум. Хоча це місце не було підтверджене автором, подібність між малюнками Толкіна та цими дверима створила стійку теорію про зв’язок з творами автора.

Церква Святого Едварда у Глостерширі (фото: bbc.com)

Національний парк Тейде: Тенеріфе, Іспанія

Дика пустеля Тенеріфе з її місячними пейзажами була обрана для зйомок серіалу "Персні влади". У серіалі ці місця стали частиною таємничого королівства Рун, де мешкає маг, який втратив пам’ять, та двоє гобітів.

Традиційно корінні жителі Тенеріфе, гуанчи, вірили, що гора Тейде є входом до підземного світу, що робить її ідеальною локацією для зйомок місць, наповнених темною магією та злом.

Парк є популярним туристичним напрямком, і відвідувачі можуть підійнятися на вулкан або скористатися канатною дорогою для захоплюючих краєвидів.

Гора Тейде на Тенеріфе (фото: bbc.com)

Фіорланд: Південний острів, Нова Зеландія

Фіорланд на Південному острові Нової Зеландії - один із найбільш мальовничих і недоторканих куточків світу, тому він став ідеальним місцем для зйомок "Володаря перснів".

Ліси Фіорланда стали домом для гігантських ентів - говорючих дерев, які допомагають гобітам у боротьбі проти темного чарівника Сарумана. Крім того, тут знімали сцени на річці Вайау, що грала роль річки Андуїн - однієї з найвідоміших водних артерій Середзем'я.

Фіорланд на Південному острові Нової Зеландії (фото: bbc.com)