Байдуже чи дратує? Як українці реагують на ігнор у соцмережах
Соціальними мережами в Україні користується багато людей, у спілкуванням у месенджерах - ще більше, фактично від малих дітей до пенсіонерів. І звісно, не завжди люди отримують відповіді на свої повідомлення.
Як українці реагують на ігнорування повідомлень у соціальних мережах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані опитування у Viber, які опублікували в Speka.
Виявилося, що 65% українців нервують або дратуються, коли їхні повідомлення в чатах залишаються непрочитаними.
Під час опитування респонденти мали відповісти на такі питання:
1. Чи відчувають вони тривожність від непрочитаних чатів у себе в застосунку.
2. Чи починають вони переживати, коли ігнорують їхні повідомлення.
В опитуванні в офіційному каналі Viber взяли участь понад 40 000 користувачів. І ось які відповіді отримали під час опитування:
Близько половини українців дратуються, коли не отримують відповіді від близьких або друзів.
16% українців переживають незалежно від того, хто надіслав повідомлення.
5% опитаних вказали, що для них дратування та тривога через повідомлення у соцмережах - незнайомі почуття.
37% українців не переживають через непрочитані чати, адже завжди моніторять тільки важливі для себе чати
25% українців не переживають через непрочитані чати, але часом це дратує
20% не звертає уваги на непрочитані чати
10% починають переживати, коли пропускають сповіщення про повідомлення
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