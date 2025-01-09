Байден отримав новий статус і показав цікаве фото: про що мова

Джо Байден став прадідусем

"Ми з гордістю представляємо вам нашого правнука: Вільям Бреннон Ніл IV", - підписала публікацію Джил Байден, а також поділилася фото.

Джилл і Джо Байден із правнуком (фото: instagram.com/flotus)

На світлині Джо Байден тримає в руках досить великого малюка, а Джилл акуратно поправляє пелюшку, в яку він загорнутий.

За повідомленнями в американських ЗМІ, хлопчик народився вагою 10-фунтів (приблизно 4,6 кг). Раніше чинний президент США говорив, що дуже радий цій новині: "Я стану прадідом, Господи Ісусе".

Зазначимо, що в розмові з журналістами 46-й президент США спочатку обмовився - він сказав, що в нього народилася онука, а потім виправився. Раніше повідомлялося, що Наомі планувала народжувати за допомогою кесаревого розтину.

Що відомо про онуку Байдена Наомі, яка народила йому першого правнука

Зазначимо, що правнука Джо Байдену подарувала його старша онука Наомі. Вона є донькою Хантера Байдена (молодшого сина Джо Байдена) та Кетлін Буле.

Наомі 31 рік. У вересні 2021 року вона оголосила про заручини з американським юристом Пітером Нілом, який молодший за неї на 3 роки.

Весілля Наомі та Пітера відбулося в листопаді 2022 року на Південній галявині Білого дому. Це було перше весілля онука чинного президента, яке відбувалося в Білому домі за майже десятиліття.

Джилл і Джо Байден на весіллі Наомі (фото: instagram.com/flotus)

Скільки дітей та онуків у Джо Байдена

У 82-річного Байдена було троє дітей від першої дружини Нелі Гантер Байден: сини Бо Байден і Гантер Байден, а також дочка Наомі Христина Байден. Перша дружина загинула 1972 року разом із однорічною донькою Наомі в автокатастрофі.

Старший син Бо Байден помер 2015 року від раку мозку.

У другому шлюбі з Джилл Байден народилася дочка Ешлі Блейзер Байден.

Також у Джо Байдена семеро онуків: від старшого сина Бо - Наталі та Гантер, від молодшого сина Гантера - доньки Наомі, Фіннеган і Мейзі, а також сини NJR і Коен Байден.