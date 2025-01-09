Байден отримав новий статус і показав цікаве фото: про що мова

Чинний президент США Джо Байден отримав новий статус - у нього народився правнук. Радісною подією поділилася його дружина, перша леді Джилл Байден.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
"Ми з гордістю представляємо вам нашого правнука: Вільям Бреннон Ніл IV", - підписала публікацію Джил Байден, а також поділилася фото.
Джилл і Джо Байден із правнуком (фото: instagram.com/flotus)
На світлині Джо Байден тримає в руках досить великого малюка, а Джилл акуратно поправляє пелюшку, в яку він загорнутий.
За повідомленнями в американських ЗМІ, хлопчик народився вагою 10-фунтів (приблизно 4,6 кг). Раніше чинний президент США говорив, що дуже радий цій новині: "Я стану прадідом, Господи Ісусе".
Зазначимо, що в розмові з журналістами 46-й президент США спочатку обмовився - він сказав, що в нього народилася онука, а потім виправився. Раніше повідомлялося, що Наомі планувала народжувати за допомогою кесаревого розтину.
Зазначимо, що правнука Джо Байдену подарувала його старша онука Наомі. Вона є донькою Хантера Байдена (молодшого сина Джо Байдена) та Кетлін Буле.
Наомі 31 рік. У вересні 2021 року вона оголосила про заручини з американським юристом Пітером Нілом, який молодший за неї на 3 роки.
Весілля Наомі та Пітера відбулося в листопаді 2022 року на Південній галявині Білого дому. Це було перше весілля онука чинного президента, яке відбувалося в Білому домі за майже десятиліття.
Джилл і Джо Байден на весіллі Наомі (фото: instagram.com/flotus)
У 82-річного Байдена було троє дітей від першої дружини Нелі Гантер Байден: сини Бо Байден і Гантер Байден, а також дочка Наомі Христина Байден. Перша дружина загинула 1972 року разом із однорічною донькою Наомі в автокатастрофі.
Старший син Бо Байден помер 2015 року від раку мозку.
У другому шлюбі з Джилл Байден народилася дочка Ешлі Блейзер Байден.
Також у Джо Байдена семеро онуків: від старшого сина Бо - Наталі та Гантер, від молодшого сина Гантера - доньки Наомі, Фіннеган і Мейзі, а також сини NJR і Коен Байден.