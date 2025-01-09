Байден получил новый статус и показал интересное фото: о чем идет речь

Джо Байден стал прадедушкой

"Мы с гордостью представляем вам нашего правнука: Уильям Бреннон Нил IV", - подписала публикацию Джил Байден, а также поделилась фото.

Джилл и Джо Байден с правнуком (фото: instagram.com/flotus)

На снимке Джо Байден держит в руках достаточно крупного малыша, а Джилл аккуратно поправляет пеленку, в которую он завернут.

По сообщениям в американских СМИ, мальчик родился весом 10-фунтов (примерно 4,6 кг). Ранее действующий президент США говорил, что очень рад этой новости: "Я стану прадедом, Господи Иисусе".

Отметим, что в разговоре с журналистами 46-й президент США сначала оговорился - он сказал, что у него родилась внучка, а затем исправился. Ранее сообщалось, что Наоми планировала рожать с помощью кесарева сечения.

Что известно о внучке Байдена Наоми, которая родила ему первого правнука

Отметим, что правнука Джо Байдену подарила его старшая внучка Наоми. Она является дочерью Хантера Байдена (младшего сына Джо Байдена) и Кэтлин Буле.

Наоми 31 год. В сентябре 2021 года она объявила о помолвке с американским юристом Питером Нилом, который младше ее на 3 года.

Свадьба Наоми и Питера состоялась в ноябре 2022 года на Южной лужайке Белого дома. Это была первая свадьба внука действующего президента, которая проходила в Белом доме за почти десятилетие.

Джилл и Джо Байден на свадьбе Наоми (фото: instagram.com/flotus)

Сколько детей и внуков у Джо Байдена

У 82-летнего Байдена было трое детей от первой супруги Нейлии Хантер Байден: сыновья Бо Байден и Хантер Байден, а также дочь Наоми Кристина Байден. Первая жена погибла в 1972 году вместе с годовалой дочкой Наоми в автокатастрофе.

Старший сын Бо Байден умер в 2015 году от рака мозга.

Во втором браке с Джилл Байден родилась дочь Эшли Блейзер Байден.

Также у Джо Байдена семеро внуков: от старшего сына Бо - Натали и Хантер, от младшего сына Хантера - дочери Наоми, Финнеган и Мейзи и сыновья NJR и Коэн Байден.