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Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів флоту РФ

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Субота 29 жовтня 2022 19:10
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів флоту РФ Фото: хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів флоту РФ (freepik.com)
Автор: Юлія Бойко

Невідомі хакери зламали телеканали російської пропаганди в окупованому Криму і показали відео знищення кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка у Telegram.

"Невідомі хакери зламали всі ключові телеканали російської пропаганди в окупованому Криму, і просто зараз кримчани можуть насолоджуватись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона вийшла з зернової угоди нібито після атаки на Чорноморський флот в окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона попереджала про плани Росії та закликав від усіх країн світу вимагати продовження зернової угоди.

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