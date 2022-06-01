Батюшка-предатель уничтожил пол села руками оккупантов: шокирующая история из Андреевки (видео)

Рашисты полностью разрушили почти две трети населенного пункта. Многие дома буквально выжжены до фундамента, а некоторых владельцев до сих пор разыскивают родные. В целом за время оккупации тут пропало около полусотни человек.

Сейчас монах-коллаборант задержан правоохранителями. Продолжается следствие.

СБУ задержала монаха-коллаборанта в Андреевке (фото: скриншот с видео)

Как рассказывают жители Андреевки, батюшка наводил оккупантов на зажиточные дома, указывал, где и чем можно разжиться, и с какой семьи выбить выкуп.

По словам людей, когда россияне зашли в село - отец Николай вышел их встречать с иконой в руках. Также монах помогал рашистам-мародерам вывозить соседские вещи и сдавал в плен своих знакомых, которые когда-то чем-то его обидели.

Бабушка Соня, соседка фаната "русского мира" в рясе, была свидетельницей, как тот помогал захватчикам.

"Он расправил руки и - галопом к ним, и он их уже встречал, святил (показывает, как крестил). А на второй или третий день уже танки пошли по нашей улице. И он пошел утром туда их благословлять", - говорит пенсионерка.

Из-за монаха пострадал чуть ли не каждый второй сосед с его улицы.

"А днем они (оккупанты) стояли у него до самого темна. Ходили они, и он с ними ходил, как будто так и надо", - вспоминает бабушка.

Местные жители пережили три ротации оккупантов. Сначала в село зашли чеченцы, потом россияне, и затем буряты.

В целом за время оккупации тут пропало около полусотни человек. Часть - расстреляли, а некоторых гражданских брали в заложники и увозили под видом "пленных воинов" в Россию в Курскую область через территорию Беларуси.

Последствия российской оккупации в Андреевке (фото: скриншот с видео)

"Зашли кадыровцы, но быстро ушли, у нас горя много не наделали. Потом зашли русские, а в конце буряты. Буряты уже издевались - все били, трощили, простреливали у людей телевизоры, окна. Они даже если не могли что-то забрать, то просто все простреливали", - рассказала жительница Андреевки Алла.

Женщина лишилась своего дома и сейчас живет у знакомых.

"У меня племянника переехали просто танком, просто так. Им захотелось повеселиться, и они просто переехали танком", - говорит она.

Последствия зверств российских оккупантов в Андреевке (фото: скриншот с видео)

Местные жители рассказывают, что тех, кто пытался убежать, оккупанты без разбирательств расстреливали. Несмотря на то, что в машинах были дети.

"Всю колонну людей расстреляли. Стояли машины очень долго с трупами, с детками, с игрушками", - рассказывает Алла.

Среди мужчин захватчики упорно искали "бандеровцев". Хватали каждого, кто попадал под руку. Когда выясняли, что жертва хотя бы служила в армии, то начинались пытки. И расстрелы.

Интересно, что до того как стать священнослужителем Николай был осужден за педофилию.

Видео: в Андреевке под Киевом священник УПЦ МП помогал российским захватчикам