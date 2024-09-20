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Battlefield повертається! З'явилися перші подробиці про нову частину гри

Battlefield 7 може вийти у 2025 році (фото: Concept Art)
Автор: Павло Колеснік

Одна із найпопулярніших ігрових серій повертається! Згідно з останніми витоками, у розробці знаходиться Battlefield 7. Хоча офіційного анонсу поки немає, вже відомо кілька цікавих деталей про нову частину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GG.deals, який надає найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Коли вийде Battlefield 7?

Повідомляється, що точна дата виходу Battlefield 7 залишається невідомою. Проте гра може бути запущена у 2025 році, оскільки виробництво розпочалося раніше у 2024 році.

Також говорять про заплановану на наступний рік програму для команди, яка має відновити довіру до спільноти. Однак неясно, чи це буде бета-тест чи щось інше.

Що чекатиме від Battlefield 7?

Гра має повернутися до свого коріння з сучасним сеттингом, подібним до Battlefield 3 і 4. Хоча конкретне місто ще не підтверджено, концептуальні зображення натякають на те, що дія може відбуватися в Європі, можливо, в Італії чи Франції.

Фокус переміститься назад на компактніші, добре продумані карти, на відміну від великих 128-ігрових карток у Battlefield 2042. Класи також будуть повторно введені.

Загалом, розробники прагнуть удосконалити та розширити основні механіки з попередніх частин, сподіваючись виправити проблеми, помічені у BF2042, та забезпечити потужний досвід.

Нагадаємо, що з'явилася дата виходу та подробиці довгоочікуваної гри Mafia: The Old Country.

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