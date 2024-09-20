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Battlefield возвращается! Появились первые подробности о новой части игры

Battlefield 7 может выйти в 2025 году (фото: Concept Art)
Автор: Павел Колесник

Одна из самых популярных игровых серий возвращается! Согласно последним утечкам, в разработке находится Battlefield 7. Хотя официального анонса пока нет, уже известно несколько интересных деталей о новой части.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals, который предоставляет лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

Когда выйдет Battlefield 7? 

Сообщается, что точная дата выхода Battlefield 7 остается неизвестной. Однако игра может быть запущена в 2025 году, поскольку производство началось ранее в 2024 году.  

Также говорят о запланированной на следующий год программе для команды, призванной восстановить доверие к сообществу. Однако неясно, будет ли это бета-тест или что-то другое. 

Что ожидать от Battlefield 7? 

Игра должна вернуться к своим корням с современным сеттингом, подобным Battlefield 3 и 4. Хотя конкретный город еще не подтвержден, концептуальные изображения намекают на то, что действие может происходить в Европе, возможно, в Италии или Франции. 

Фокус переместится обратно на более компактные, хорошо продуманные карты, в отличие от больших 128-игровых карт в Battlefield 2042. Классы также будут повторно введены.  

В целом, разработчики стремятся усовершенствовать и расширить основные механики из предыдущих частей, надеясь исправить проблемы, замеченные в BF2042, и обеспечить мощный опыт. 

Напомним, что появилась дата выхода и подробности долгожданной игры Mafia: The Old Country.

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