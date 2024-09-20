Battlefield возвращается! Появились первые подробности о новой части игры

Когда выйдет Battlefield 7?

Сообщается, что точная дата выхода Battlefield 7 остается неизвестной. Однако игра может быть запущена в 2025 году, поскольку производство началось ранее в 2024 году.

Также говорят о запланированной на следующий год программе для команды, призванной восстановить доверие к сообществу. Однако неясно, будет ли это бета-тест или что-то другое.

Что ожидать от Battlefield 7?

Игра должна вернуться к своим корням с современным сеттингом, подобным Battlefield 3 и 4. Хотя конкретный город еще не подтвержден, концептуальные изображения намекают на то, что действие может происходить в Европе, возможно, в Италии или Франции.

Фокус переместится обратно на более компактные, хорошо продуманные карты, в отличие от больших 128-игровых карт в Battlefield 2042. Классы также будут повторно введены.

В целом, разработчики стремятся усовершенствовать и расширить основные механики из предыдущих частей, надеясь исправить проблемы, замеченные в BF2042, и обеспечить мощный опыт.