Батончики з цвіркунів та хробаків: алерголог пояснила, наскільки безпечна такая їжа

Новий продукт

Дозвіл на вживання комах у Євросоюзі не став сенсацією: вже кілька років для приготування продуктів харчування у промислових масштабах у світі широко використовується жовтий борошнистий черв'як та сарана перелітна.

Цих комах можна знайти у складі пластівців, протеїнових батончиків, каш, супів швидкого приготування, замінників м’яса та випічці. Ще десять видів комах наразі стоять у черзі на схвалення.

А от щойно дозволених черв’яків буффало вже можна скуштувати у складі котлети для бургерів, яка продається в Австрії. Вона називається Eat For Future ("Їж заради майбутнього" - прим.) та на 38% відсотків складається з перемелених личинок. Коштує делікатес 5,99 євро. Висока ціна обумовлена тим, що ферм з вирощування комах, готових до масового виробництва, поки що немає.

"У багатьох куточках світу комахи давно присутні у меню, оскільки вони містять достатньо білку, вітамінів та мінералів. Враховуючи можливий дефіцит білкових продуктів у майбутньому, пов'язаний зі збільшенням населення планети, комахи стануть чудовим замінником яловичини та свинини. З одного боку це добре, а з іншого - для європейців це абсолютно новий продукт, який сенсибілізує людей до такого алергену, як білок комах. Навіть в Україні ми все частіше виявляємо у пацієнтів алергічні реакції на цвіркунів та хробаків, які є складовою частиною продуктів з Євросоюзу", - пояснює спеціаліст.

Цікавий факт

Барвник червонувато-пурпурного кольору Е120 (кармін), який можна знайти у складі багатьох цукерок та напоїв, і який ви точно вживали, виготовлений з кошенільної попелиці.

Ця комаха живе у Південній та Центральній Америці та паразитує на деяких видах кактусів. Для виготовлення барвника кошенільну попелицю збирають перед тим, як вона має відкласти яйця - саме в цей час забарвлення комахи стає червоним - і переробляють на харчову добавку.

Будьте уважні!

Наразі їстівними вважаються 2100 видів комах. Цвіркунів, коників-стрибунців, бджіл, мурах, гусінь, жуків та їх личинки регулярно вживає 65% населення планети. Дослідження Всесвітньої продовольчої програми ООН доводить, що для розведення комах потрібно менше ресурсів.

Наприклад, для виробництва одного кілограма яловичини використовується 8 кілограмів корму. А для отримання одного кілограма їжі з комах - лише два кілограми корму. Саме тому продуктів з вмістом комах з часом буде все більше. Як і пов'язаних з їх вживанням випадків алергії.

"Людям, які мають алергічну реакцію на кліщів домашнього пилу, молюсків та ракоподібних, не варто вживати їжу, одним з інгредієнтів якої є комахи. Існує велика ймовірність виникнення такої гострої алергічної реакції, як анафілактичний шок. Реакція може розвинутись миттєво, або за 20-30 хвилин після вживання продукту з вмістом комах", - каже Лілія Романюк.

Вона перерахувала небезпечні симптоми:

Утруднене дихання

Висипка на шкірі

Набряк, різкі болі у животі

Блювота та падіння тиску.

Чим швидше проявляються ці симптоми - тим важчою вважається анафілактична реакція.

"Людям, які пережили подібну ситуацію, раджу мати при собі 2 шприци-ін’єктори епінефрину (адреналін) і пам'ятати, що іноді буває друга хвиля анафілактичного шоку. Якщо людину вдалося врятувати, друга хвиля може виникнути протягом 48-72 годин. Уважно читайте на пакуванні склад продуктів, які купуєте. За рішенням Євросоюзу виробники обов'язково мають вказувати наявність комах серед інгредієнтів та робити позначку, що це алерген. Будьте уважними, і все буде гаразд", - підкреслює лікар.