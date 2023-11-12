Батончики из сверчков и червей: аллерголог объяснила, насколько безопасна такая еда

Новый продукт

Разрешение на употребление насекомых в Евросоюзе не стало сенсацией: уже несколько лет для приготовления продуктов питания в промышленных масштабах в мире широко используется желтый мучнистый червь и перелетная саранча.

Этих насекомых можно найти в составе хлопьев, протеиновых батончиков, каш, супов быстрого приготовления, заменителей мяса и выпечке. Еще десять видов насекомых стоят в очереди на одобрение.

А вот только что разрешенных червей буффало уже можно отведать в составе котлеты для бургеров, которая продается в Австрии. Она называется Eat For Future ("Ешь ради будущего" - прим.) и на 38% процентов состоит из перемолотых личинок. Стоит деликатес в 5,99 евро. Высокая цена обусловлена тем, что ферм по выращиванию насекомых, готовых к массовому производству, пока нет.

"Во многих уголках мира насекомые давно присутствуют в меню, поскольку они содержат достаточно белка, витаминов и минералов. Учитывая возможный дефицит белковых продуктов в будущем, связанный с увеличением населения планеты, насекомые станут отличным заменителем говядины и свинины. С одной стороны это хорошо, а с другой - для европейцев это совершенно новый продукт, который сенсибилизирует людей к такому аллергену, как белок насекомых. Даже в Украине мы все чаще обнаруживаем у пациентов аллергические реакции на сверчков и червей, которые являются составной частью продуктов из Евросоюза", - объясняет специалист.

Интересный факт

Краситель красновато-пурпурного цвета Е120 (кармин), который можно найти в составе многих конфет и напитков, который вы точно употребляли, изготовлен из кошенильной тли.

Это насекомое живет в Южной и Центральной Америке и паразитирует на некоторых видах кактусов. Для изготовления красителя кошенильную тлю собирают перед тем, как она должна отложить яйца - именно в это время окраска насекомого становится красной - и перерабатывают в пищевую добавку.

Будьте внимательны!

В настоящее время съедобными считаются 2100 видов насекомых. Сверчков, кузнечиков-прыгунов, пчел, муравьев, гусениц, жуков и их личинки регулярно употребляет 65% населения планеты. Исследование Всемирной продовольственной программы ООН доказывает, что для разведения насекомых требуется меньше ресурсов.

К примеру, для производства одного килограмма говядины используется 8 килограммов корма. А для получения одного килограмма пищи из насекомых - всего два килограмма корма. Поэтому продуктов с содержанием насекомых со временем будет все больше. Как и связанных с их употреблением случаев аллергии.

"Людям, которые имеют аллергическую реакцию на клещей домашней пыли, моллюсков и ракообразных, не стоит употреблять пищу, одним из ингредиентов которой являются насекомые. Существует большая вероятность возникновения такой острой аллергической реакции, как анафилактический шок. 30 минут после употребления продукта с содержанием насекомых", – говорит Лилия Романюк.

Она перечислила опасные симптомы:

Затрудненное дыхание

Сыпь на коже

Отек, резкие боли в животе

Рвота и падение давления.

Чем быстрее проявляются эти симптомы – тем тяжелее считается анафилактическая реакция.

"Людям, пережившим подобную ситуацию, советую иметь при себе 2 шприца-инъектора эпинефрина (адреналин) и помнить, что иногда бывает вторая волна анафилактического шока. Если человека удалось спасти, вторая волна может возникнуть в течение 48-72 часов. Внимательно читайте на упаковке состав приобретаемых продуктов. По решению Евросоюза производители обязательно должны указывать наличие насекомых среди ингредиентов и делать отметку, что это аллерген. Будьте внимательны, и все будет хорошо", - подчеркивает врач.