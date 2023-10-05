Батьку Володимиру Зеленському призначили довічну стипендію

Що відомо про стипендію

Зазначимо, що всього у списку кандидатів на здобуття довічної стипендії 118 осіб. Усі вони - педагоги, батько Зеленського у тому числі. Олександр Зеленський зараз є завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій.

На сайті Кабміну йдеться, що довічну стипендію отримують за "визначні заслуги у сфері вищої освіти". Стипендія виплачуватиметься з 1 вересня 2023 року.

Зазначимо, що кандидатів на здобуття довічної стипендії висувають навчальні заклади або місцеві органи влади. Потім направляють їх до Міністерства освіти та науки.

Що відомо про Олександра Зеленського

Олександр Зеленський 2005 року отримав вчене звання професора кафедри інформатики. Тема його докторської дисертації звучала як: "Методологічні засади маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром".

У 2009-2010 роках він був виконавцем гранту Президента України для обдарованої молоді за проектом "Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення для рудних кар'єрів".

Також Зеленський-старший є членом спеціалізованої вченої ради у Національному гірничому університеті у Дніпрі та спеціалізованої вченої ради у Криворізькому національному університеті. На його рахунку 140 публікацій, він співавтор 4 монографій.

До речі, батько глави держави три роки тому вже відмовлявся від отримання довічної стипендії. Наразі невідомо, чи погодиться він ухвалити довічну стипендію цього разу.