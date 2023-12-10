ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Батько дружини Віктора Павліка подав на неї до суду: "Для мого тата мене не існує"

Неділя 10 грудня 2023 13:23
UA EN RU
Батько дружини Віктора Павліка подав на неї до суду: "Для мого тата мене не існує" Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, що вже давно не спілкується з батьком. Востаннє вони контактували у контексті судових справ, коли чоловік хотів відсудити у доньки квартиру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої артиста.

Катерина Реп’яхова розповіла про відносини з батьком

У stories хтось із підписників поцікавився у блогерки, чому вона ніколи не показує тата, та чи бачиться він зі своїм онуком, сином Реп'яхової та Павліка Михасиком.

Батько дружини Віктора Павліка подав на неї до суду: &quot;Для мого тата мене не існує&quot;

Катерина Реп'яхова розповіла про відносини з батьком (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Тато ніколи не бачив Мішу і навіть не привітав з народженням сина. Хоча він мене в дитинстві дуже любив і вмовляв маму народити йому третю дитину. Для мого тата мене більше не існує, я не знаю чому. Не запитуйте. Якби я знала, я б відповіла", - поділилася обраниця виконавця.

Також інфлюенсерка додала, що востаннє спілкувалась з родичем у контексті судових справ.

Батько дружини Віктора Павліка подав на неї до суду: &quot;Для мого тата мене не існує&quot;

Батько дружини Віктора Павліка подав на неї до суду: &quot;Для мого тата мене не існує&quot;

Катерина Реп'яхова розповіла про відносини з батьком (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Він подавав на мене в суд і я його виграла. Він мене з цим привітав. Але я його пробачила. Чесно. І завжди прийду на допомогу, якщо треба буде", - зазначила Катерина.

До слова, дружина Павліка раніше вже розповідала фоловерам, що у неї непрості стосунки з батьком.

Вона стверджувала, що її сім'я володіла підприємством з деревообробки. Однак після того, як бізнес збанкрутував, батько раптово перервав зв'язок із дітьми.

Більше того, він намагався через суд забрати в Катерини квартиру в Дніпрі, де вона народилася, але блогерка зуміла виграти справу.

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова шокувала сумою свого кредиту.

Також дружина Анатоліча зізналася, що "рилася" у телефоні ведучого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виктор Павлик Екатерина Репяхова звезды шоу-бизнеса