Батько Брітні Спірс залишився без ноги: що сталося

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ .

Що сталось

За інформацією джерел, батько поп-діви заразився небезпечною інфекцією.

Після п'яти невдалих спроб її лікування лікарі прийняли рішення про ампутацію зараженої кінцівки.

Крім того, за даними джерел, Спірс збирається відновити стосунки з батьком.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Співачка неодноразово зізнавалась, що сумує за ним, і висловлювала бажання надати йому фінансову підтримку. Сам Джеймі також готовий до примирення.

Нагадаємо, що раніше Брітні звинувачувала родича у багаторічному аб'юзі. У червні 2021 року вона звернулася до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням припинити опікунство батька.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

За словами зірки, з 2008 року Джеймі повністю контролював її кар'єру та особисте життя, керував її фінансами.

За непокору її змушували вживати сильнодіючі препарати, що викликають галюцинації. У листопаді 2021 року знаменитість успішно позбулася опіки батька.