Батько Брітні Спірс залишився без ноги: що сталося
Батькові американської співачки Брітні Спірс, 71-річному Джеймі Спірсу, ампутували ногу через зараження.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.
Що сталось
За інформацією джерел, батько поп-діви заразився небезпечною інфекцією.
Після п'яти невдалих спроб її лікування лікарі прийняли рішення про ампутацію зараженої кінцівки.
Крім того, за даними джерел, Спірс збирається відновити стосунки з батьком.
Брітні Спірс (фото: Getty Images)
Співачка неодноразово зізнавалась, що сумує за ним, і висловлювала бажання надати йому фінансову підтримку. Сам Джеймі також готовий до примирення.
Нагадаємо, що раніше Брітні звинувачувала родича у багаторічному аб'юзі. У червні 2021 року вона звернулася до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням припинити опікунство батька.
Брітні Спірс (фото: Getty Images)
За словами зірки, з 2008 року Джеймі повністю контролював її кар'єру та особисте життя, керував її фінансами.
За непокору її змушували вживати сильнодіючі препарати, що викликають галюцинації. У листопаді 2021 року знаменитість успішно позбулася опіки батька.
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