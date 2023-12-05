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Батько Брітні Спірс залишився без ноги: що сталося

Вівторок 05 грудня 2023 21:41
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Батько Брітні Спірс залишився без ноги: що сталося Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Іванна Пашкевич

Батькові американської співачки Брітні Спірс, 71-річному Джеймі Спірсу, ампутували ногу через зараження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

Що сталось

За інформацією джерел, батько поп-діви заразився небезпечною інфекцією.

Після п'яти невдалих спроб її лікування лікарі прийняли рішення про ампутацію зараженої кінцівки.

Крім того, за даними джерел, Спірс збирається відновити стосунки з батьком.

Батько Брітні Спірс залишився без ноги: що сталося

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Співачка неодноразово зізнавалась, що сумує за ним, і висловлювала бажання надати йому фінансову підтримку. Сам Джеймі також готовий до примирення.

Нагадаємо, що раніше Брітні звинувачувала родича у багаторічному аб'юзі. У червні 2021 року вона звернулася до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням припинити опікунство батька.

Батько Брітні Спірс залишився без ноги: що сталося

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

За словами зірки, з 2008 року Джеймі повністю контролював її кар'єру та особисте життя, керував її фінансами.

За непокору її змушували вживати сильнодіючі препарати, що викликають галюцинації. У листопаді 2021 року знаменитість успішно позбулася опіки батька.

Раніше ми писали про те, що у мережі обговорюють можливе рідкісне психічне захворювання Брітні Спірс.

Також ми розповідали, що відома британська акторка отримала жорстокий удар по обличчю на публіці.

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Брітні Спірс хвороби ампутація зірки