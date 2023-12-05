Отец Бритни Спирс остался без ноги: что произошло

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ .

Что случилось

По информации источников, отец поп-дивы заразился опасной инфекцией.

После пяти неудачных попыток лечения врачи приняли решение об ампутации зараженной конечности.

Кроме того, по данным источников, Спирс намерен возобновить отношения с отцом.

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Певица неоднократно признавалась, что скучает по нему, и выражала желание оказать ему финансовую поддержку. Сам Джейми тоже готов к примирению.

Напомним, что ранее Бритни обвиняла родственника в многолетнем абьюзе. В июне 2021 года она обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой прекратить опекунство отца.

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

По словам звезды, с 2008 года Джейми полностью контролировал ее карьеру и личную жизнь, руководил ее финансами.

За неповиновение ее заставляли употреблять сильнодействующие препараты, вызывающие галлюцинацию. В ноябре 2021 года знаменитость успешно лишилась опеки отца.