Батьківська субота 9 листопада: що треба зробити сьогодні

Традиції поминальної суботи 9 листопада

Поминальні суботи мають певні традиції вшанування померлих близьких та родичів. Цих звичаїв дотримуються споконвіку.

Помолитися за упокій

Щирі молитви є проявом любові, що допомагає душам знайти вічний спокій в Царстві Небесному. Зазвичай в молитвах просять прощення всіх гріхів покійного, нерідко ставлячи свічки в церквах.

Також передають священнику записки з іменами покійних - щоб під час богослужіння за них прочитали молитву. Однак попросити вічного спочинку для душі померлого можна не лише в церкві, а й вдома. Головне - щоб звернення були щирі.

Прибрати могили

Батьківські суботи - час для прибирання кладовищ. Це допомагає виразити любов та турботу про померлих близьких. Зазвичай цього дня приносять квіти, наводять лад на могилах незнайомих.

Влаштувати поминальну трапезу

Скромна поминальна трапеза з улюбленими стравами померлих близьких символізує пам'ять про покійних. Часто в батьківські суботи готують і пісні страви української кухні.

Зробити хороший вчинок

В поминальні суботи до церкви несуть легку їжу - цукерки, фрукти, хлібобулочні вироби чи крупи. Потім ці продукти роздають нужденним, яким також можна допомогти милостинею

Втім, поминальна субота 9 листопада збігається з днем вшанування ікони Божої Матері "Скоропослушниця". Тож цього дня в молитвах також просять про зцілення від хвороб та покращення здоров'я.

Що не можна сьогодні робити

Вважається, що батьківську суботу потрібно допомогти знайти душам спокій, а не тривожити їх деякими діями. Через це в поминальні суботи не можна: