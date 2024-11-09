Родительская суббота 9 ноября: что нужно сделать сегодня

Традиции поминальной субботы 9 ноября

Поминальные субботы имеют определенные традиции почитания умерших близких и родственников. Эти обычаи соблюдаются испокон веков.

Помолиться за упокой

Искренние молитвы являются проявлением любви, помогающей душам обрести вечный покой в Царстве Небесном. Обычно в молитвах просят прощения всех грехов усопшего, нередко ставя свечи в церквях.

Также передают священнику записки с именами усопших - чтобы во время богослужения за них прочли молитву. Однако попросить вечного упокоения для души умершего можно не только в церкви, но и дома. Главное - чтобы обращения были искренни.

Убрать могилы

Родительские субботы - время для уборки кладбищ. Это помогает выразить любовь и заботу об умерших близких. Обычно в этот день приносят цветы, наводят порядок на могилах незнакомых.

Устроить поминальную трапезу

Скромная поминальная трапеза с любимыми блюдами умерших близких символизирует память об усопших. Часто в родительские субботы готовят и постные блюда украинской кухни.

Совершить хороший поступок

В поминальные субботы в церковь несут легкую пищу - конфеты, фрукты, хлебобулочные изделия или крупы. Затем эти продукты раздают нуждающимся, которым также можно помочь подаянием

Впрочем, поминальная суббота 9 ноября совпадает с днем чествования иконы Божией Матери "Скоропослушница". Поэтому в этот день в молитвах также просят исцеления от болезней и улучшения здоровья.

Что нельзя сегодня делать

Считается, что родительскую субботу нужно помочь обрести душам покой, а не тревожить их некоторыми действиями. Поэтому в поминальные субботы нельзя: