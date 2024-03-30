Батьківська субота 30 березня: що не можна робити та як молитися

30 березня - батьківська або поминальна субота другої седмиці Великого посту, день, коли вшановується пам'ять померлих родичів і близьких. Також цього дня, у другу суботу Великого посту церквою вшановується пам'ять преподобного Іоана Ліствичника.
Про те, що можна і категорично не можна робити в батьківську суботу та які прикмети, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
Відповідно до вірувань, душам померлих необхідна допомога, інакше вони не матимуть спокою у Царстві Небесному. Тому, щоб померлі близькі та родичі мали спочинок в іншому світі, кожного року у певні дні їх вшановують молитвами.
На ранній і вечірній службах "Бог Господь..." і прокимна замінюють на "Алилуя". В цю та наступні дві суботи заупокійна служба за Тріоддю поєднується зі службою Мінеї та Октоїха.
Цього дня, а також на п'ятничній панахиді, моляться за прощення гріхів померлим родичам. Якщо ж немає можливості доєднатися до служби в церкві, можна помолитися вдома за упокій покійних або передати записку з їхніми іменами.
"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".
Окрім відвідування церкви, сьогодні прибирають могили покійних, приносять свічки та квіти. Також важлива частина поминальної суботи - поминальна вечеря, яка включає такі страви як пшенична каша з маком, кутя та улюблені страви померлих.
Про життя преподобного Іоана Ліствичника відомо, що в 16 років він пішов до Синайського монастиря і наступні 19 років працював та дотримувався настанов авви Мартирія. Після смерті настоятеля преподобний Іоан обрав усамітнене життя на 40 років.
У віці 75 років преподобний став ігуменом Синайської обителі та уклав "Ліствицю" - своєрідні настанови для ченців для духовного вдосконалення.
30 березня в батьківську суботу варто згадати померлих родичів і тих, хто близький серцю та помолитися за їхній упокій.
Цього дня не варто:
30 березня іменини відзначають: Іван, Захар, Зосима, Кесар (Цезар), Сава, Софрон.
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