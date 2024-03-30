Батьківська субота 30 березня: що не можна робити та як молитися

Традиції батьківської суботи

Відповідно до вірувань, душам померлих необхідна допомога, інакше вони не матимуть спокою у Царстві Небесному. Тому, щоб померлі близькі та родичі мали спочинок в іншому світі, кожного року у певні дні їх вшановують молитвами.

На ранній і вечірній службах "Бог Господь..." і прокимна замінюють на "Алилуя". В цю та наступні дві суботи заупокійна служба за Тріоддю поєднується зі службою Мінеї та Октоїха.

Цього дня, а також на п'ятничній панахиді, моляться за прощення гріхів померлим родичам. Якщо ж немає можливості доєднатися до служби в церкві, можна помолитися вдома за упокій покійних або передати записку з їхніми іменами.

"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".

Окрім відвідування церкви, сьогодні прибирають могили покійних, приносять свічки та квіти. Також важлива частина поминальної суботи - поминальна вечеря, яка включає такі страви як пшенична каша з маком, кутя та улюблені страви померлих.

Хто такий Іоан Ліствичник

Про життя преподобного Іоана Ліствичника відомо, що в 16 років він пішов до Синайського монастиря і наступні 19 років працював та дотримувався настанов авви Мартирія. Після смерті настоятеля преподобний Іоан обрав усамітнене життя на 40 років.

У віці 75 років преподобний став ігуменом Синайської обителі та уклав "Ліствицю" - своєрідні настанови для ченців для духовного вдосконалення.

Що сьогодні не можна робити

30 березня в батьківську суботу варто згадати померлих родичів і тих, хто близький серцю та помолитися за їхній упокій.

Цього дня не варто:

вживати алкоголь;

гучно сміятися та веселитися;

підіймати знайдені речі;

сваритися та лихословити;

відмовляти комусь у допомозі.

Головні прикмети 30 березня

Якщо цього дня цвітуть кульбаби - буде коротке літо.

30 березня птахи гніздяться на південному боці будинків або дерев - влітку буде прохолодно.

Сьогодні бджоли вилітають з вуликів - решта весни буде теплою.

Якщо на березі вже з'являється листя - дощів влітку майже не буде.

В день Іоанна Ліствичника високо летять гуси - навесні та влітку буде багато дощів.

У кого сьогодні день ангела

30 березня іменини відзначають: Іван, Захар, Зосима, Кесар (Цезар), Сава, Софрон.