"Батьківщина-мати" в Києві буде інакшою: що хочуть змінити на головній пам'ятці України (відео)

Що зміниться на монументі

В Україні вже неодноразово порушували питання заміни радянського герба на щиті пам'ятки. Однак лиш зараз цей проєкт буде втілений у життя.

"Батьківщина-мати" з гордим, спокійним обличчям дивиться на схід, в бік ворога. Рівно піднятим мечем, вона не робить замах, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Щит, який позбудеться радянського клейма", - йдеться в повідомленні.

У МКІП повідомили, що радянський герб буде замінено на сучасний герб України.

Зараз на монументі зображено герб СРСР (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Скільки може коштувати такий проєкт

Директор Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського Олександр Шимановський вважає, що заміна герба та решта ремонтних робіт коштуватиме 36 мільйонів гривень.

Головна складність полягає ще й у тому, що монтажні роботи доведеться виконувати на висоті 92 метри. Для цього потрібне спеціальне обладнання, а також сприятливі погодні умови - тепло та відсутність вітру.

Проєкт нового герба на монументі "Батьківщина-мати" (фото: focus.ua)

Коли буде виконано проєкт

За словами працівників Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського, в липні цього року повинен бути готовий проєкт ремонту вантажопіднімального пристрою.

Після цього будуть здійснювати закупівлю обладнання та матеріалів.

Таким чином якщо восени буде готовий кран для роботи на висоті 92 метри, то демонтаж і встановлення нового герба розпочнеться наприкінці весни-початку літа наступного року. Тоді до Дня Незалежності 2024 року на "Батьківщині-мати" буде новий герб, український.