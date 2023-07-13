"Родина-мать" в Киеве будет другой: что хотят изменить на главной достопримечательности Украины (видео)

Что изменится на монументе

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос замены советского герба на щите памятника. Однако сейчас этот проект будет воплощен в жизнь.

"Родина-мать" с гордым, спокойным лицом смотрит на восток, в сторону врага. Ровно поднятым мечом, она не покушается, лишь показывает, что у нее есть сила, а щит демонстрирует готовность защищать Украину. Щит, который избавится от советского клейма", - говорится в сообщении.

В МКИП сообщили, что советский герб будет заменен современным гербом Украины.

Сейчас на монументе изображен герб СССР (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Сколько может стоить такой проект

Директор Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского Александр Шимановский считает, что замена герба и остальные ремонтные работы будут стоить 36 миллионов гривен.

Главная сложность заключается в том, что монтажные работы придется выполнять на высоте 92 метра. Для этого нужно специальное оборудование, а также благоприятные погодные условия - тепло и отсутствие ветра.

Проект нового герба на монументе "Родина-мать" (фото: focus.ua)

Когда будет выполнен проект

По словам сотрудников Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского, в июле этого года должен быть готов проект ремонта грузоподъемного устройства.

После этого будут производить закупку оборудования и материалов.

Таким образом, если осенью будет готов кран для работы на высоте 92 метра, то демонтаж и установка нового герба начнется в конце весны-начала лета следующего года. Тогда ко Дню Независимости 2024 года на "Родине-матери" будет новый герб, украинский.