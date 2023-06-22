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"Батальон Іспанія". Скандальний військком із Одеси купив віллу за 4 мільйони євро на дорогому курорті

Одеський військком купив елітну віллу в Іспанії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Одеський військовий комісар Євген Борисов придбав шикарне житло в Іспанії, зокрема у Марбельї. Вартість вілли – майже 4 мільйони євро.

Про це розповів журналіст Михайло Ткач на відео-розслідуванні під назвою "Батальйон Іспанія".

Як одеський військком купив віллу в Іспанії

Цікаво, що нерухомість у Марбельї одеський військком зареєстрував не на себе, а на свою мати-пенсіонерку. Вілла була куплена наприкінці 2022 року. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Так виглядає вілла Борисова в Марбельї (Скріншот)

Також у власності сім'ї військкома значиться "Мерседес Гелендваген" вартістю 500 тисяч доларів.

"Мерседес Гелендваген" Борисова (Скріншот)

На опублікованому відео показано нерухомість, якою володіє родина скандального військкома. Борисову ж зателефонували й запитали, як упродовж 2022 року його родичі заволоділи такою кількістю майна на елітному курорті.

"Я не розумію, хто це? Ми що знайомі? Нехай із цим розбираються правоохоронні органи", - відповів Борисов телефоном.

Він все заперечує і запевняє, що не має елітної нерухомості.

За його словами, його дружина - бізнесмен і має магазини в Болгарії, але він нібито в ці справи не втручається.

Чому військком скандальний?

За інформацією ДБР, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов за винагороду давав вказівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб.

Проти нього порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.

Наразі Борисов відсторонений від виконання своїх службових повноважень.

Наприкінці квітня 2023 року екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також наживався на забезпеченні військових. Це дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тисяч євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

Нагадаємо, що екс-суддя Чаус отримав 10 років ув'язнення за хабарництво.

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