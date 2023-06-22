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"Батальон Испания". Скандальный военком из Одессы купил виллу за 4 миллиона евро на дорогущем курорте

Одесский военком купил элитную виллу в Испании (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Одесский военный комиссар Евгений Борисов приобрел шикарное жилье в Испании, в частности в Марбелье. Стоимость виллы - почти 4 миллиона евро.

Об этом рассказал журналист Михаил Ткач на видео-расследовании под названием "Батальон Испания".

Как одесский военком купил виллу в Испании

Интересно, что недвижимость в Марбелье одесский военком зарегистрировал не на себя, а на свою мать-пенсионерку. Вилла была куплена в конце 2022 года. По данным журналистов, супруга Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

Так выглядит вилла Борисова в Марбелье (Скриншот)

Также в собственности семьи военкома значится "Мерседес Гелендваген" стоимостью 500 тысяч долларов.

"Мерседес Гелендваген" Борисова (Скриншот)

На опубликованном видео показана недвижимость, которой владеет семья скандального военкома. Борисову же позвонили по телефону и спросили, как в течение 2022 года его родственники обжились таким количеством имущества на элитном курорте.

"Я не понимаю, кто это? Мы что знакомы? Пусть с этим разбираются правоохранительные органы", - ответил Борисов по телефону.

Он все отрицает и уверяет, что не владеет элитной недвижимостью.

По его словам, его жена - бизнесмен и у нее есть магазины в Болгарии, но он якобы в эти дела не вмешивается.

Почему военком скандальный?

По информации ГБР, начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов за вознаграждение давал указания подчиненным не мобилизовать тех или иных лиц.

Против него возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Сейчас Борисов отстранен от выполнения своих служебных полномочий.

В конце апреля 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных. Это позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

Напомним, что экс-судья Чаус получил 10 лет тюрьмы за взяточничество.

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