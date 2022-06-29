Бастурма из куриной грудки: бюджетный деликатес своими руками

Рецепт куриной бастурмы

Нам понадобится:

Куриное филе (грудка) - 2 шт.

Соль - 1 кг

Чеснок сушеный

Паприка

Красный перец

Вариации специй могут быть любыми на ваш вкус.

Способ приготовления

Сперва надо снять тонкую пленку, которой обычно покрыта грудка. Далее мы выкладываем филе в большую емкость и полностью покрываем его большим количеством соли. Таким образом мясо будет солиться примерно 24 часа.

Затем мы счищаем соль с мяса и ставим его под проточную воду. В зависимости от того, для чего вам этот продукт, меняется и время промывания. Итак, если это бастурма "под пиво", то достаточно будет промыть его 1,5-2 часа, если вы будете есть бастурму с хлебом или, как основное блюдо к гарниру, то это 3-4 часа. Промывать можно под тонкой струйкой воды, или же менять воду каждые пол часа.

Далее мы убираем лишнюю влагу и кладем наше мясо в сухую посуду. Покрываем грудку специями (можно взять неполную 1 чайную ложку красного перца, 1,5 ложки паприки и 2 ложки сушеного чеснока на 2 штуки куриной грудки).

Делаем крючок из нитки, сложенной в несколько раз, прокалываем иголкой с ниткой наше филе в самом широком месте. На эту нить мы будем подвешивать мясо для просыхания. Также можно использовать любые другие способы, чтобы подвесить мясо.

Примерно куриное филе высыхает за 3 дня. Учитывая активизацию мух, ос и других любителей прилететь и испортить настроение, советуем сушить мясо под марлей. Не надо плотно обматывать, просто обеспечьте отсутствие прохода для мух.

Надеемся, вам понравится результат. Приятного аппетита!

Иллюстративное фото (facebook)

История бастурмы

Общепринятой историей происхождения бастурмы, как считают исследователи, являются кочевые племена, которым надо было сохранить мясо пригодным к потреблению в условиях отсутствия холодильников и больших перепадов температур.

Это блюдо также присуще для стран бывшей Османской империи. Поэтому основная идея такого мяса - это засолить и завялить. Классическая бастурма делается из конины и говядины.

Как ни странно, куриная грудка так же хорошо подходит для настоящей бастурмы. Она низкокалорийная, быстро просаливается и хорошо перенимает тонкие нотки пряностей.

Смотрите на видео интересный способ приготовления куриной бастурмы: