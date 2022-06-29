Бастурма з курячої грудки: бюджетний делікатес своїми руками

У наш непростий час, коли ціни на продукти ростуть з кожним днем, важливо підходити до приготування їжі і закупівель з альтернативної точки зору. Тому, замість "золотих баликів" або "діамантових ковбас", пропонуємо вашій увазі простий рецепт домашньої бастурми з курячої грудки.

Як легко і смачно приготувати делікатес у себе вдома - читайте в нашому матеріалі далі.

Рецепт курячої бастурми

Нам знадобиться:

Куряче філе (грудка) - 2 шт.

Сіль - 1 кг

Часник сушений

Паприка

Червоний перець

Варіації спецій можуть бути будь-якими на ваш смак.

Спосіб приготування

Спершу треба зняти тонку плівку, якою зазвичай покрита грудка. Далі ми викладаємо філе у велику місткість і повністю покриваємо його великою кількістю солі. Таким чином м'ясо буде солитися приблизно 24 години.

Потім ми зчищуємо сіль з м'яса і ставимо його під проточну воду. Залежно від того, для чого вам цей продукт, змінюється і час промивання. Отже, якщо це бастурма "під пиво", то досить буде промити його 1,5-2 години, якщо ви будете їсти бастурму з хлібом або, як основну страву до гарніру, то це 3-4 години. Промивати можна під тонкою цівкою води, або ж міняти воду кожні пів години.

Далі ми прибираємо зайву вологу і кладемо наше м'ясо в сухий посуд. Покриваємо грудку спеціями (можна взяти неповну 1 чайну ложку червоного перцю, 1,5 ложки паприки та 2 ложки сушеного часнику на 2 штуки курячої грудки).

Робимо гачок з нитки, складеної в кілька разів, проколюємо голкою з ниткою наше філе в найширшому місці. На цю нитку ми будемо підвішувати м'ясо для просихання. Також можна використовувати будь-які інші способи, щоб підвісити м'ясо.

Приблизно куряче філе висихає за 3 дні. З огляду на активізацію мух, ос та інших любителів прилетіти та зіпсувати настрій, радимо сушити м'ясо під марлею. Не треба щільно обмотувати, просто забезпечте відсутність проходу для мух.

Сподіваємося, вам сподобається результат. Смачного!

Ілюстративне фото (facebook)

Історія бастурми

Загальноприйнятою історією походження бастурми, як вважають дослідники, є кочові племена, яким треба було зберегти м'ясо придатним до споживання в умовах відсутності холодильників і великих перепадів температур.

Ця страва також притаманна для країн колишньої Османської імперії. Тому основна ідея такого м'яса - це засолити і зав'ялити. Класична бастурма робиться з конини і яловичини.

Як не дивно, куряча грудка так само добре підходить для справжньої бастурми. Вона низькокалорійна, швидко просолюється і добре переймає тонкі нотки прянощів.

Дивіться на відео цікавий спосіб приготування курячої бастурми: